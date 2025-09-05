Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng đặc biệt

Minh Hải - Ngô Nhung
05/09/2025 10:46 GMT+7

Ngày 5.9, hàng chục ngàn học sinh tỉnh Thanh Hóa hào hứng khai giảng năm học mới 2025 - 2026 cùng thầy trò trên toàn quốc. Những khoảnh khắc đáng yêu từ lễ khai giảng được ghi lại với nụ cười và sự lạc quan của các học sinh.

Đây là lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. 

Tươi cười, hào hứng... là những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày khai giảng. Dưới đây là hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu trong ngày khai giảng của học sinh Thanh Hóa:

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Điện Biên 2 (Thanh Hóa) vui vẻ, hào hứng trong ngày khai giảng năm học mới

ẢNH: NGÔ NHUNG

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 2.

Từ hơn 6 giờ sáng 5.9, học sinh đã đến trường đông đủ để dự lễ khai giảng năm học mới

ẢNH: NGÔ NHUNG

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh ghi lại khoảnh khắc ngày đầu tiên con vào lớp 1

ẢNH: NGÔ NHUNG

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 4.

Học sinh vui tươi, hào hứng đón chào năm học mới

ẢNH: NGÔ NHUNG

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 5.

Học sinh Trườn THCS Minh Khai (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) vui vẻ dự lễ khai giảng

ẢNH: MINH HẢI

Học sinh chăm chú theo dõi lễ khai giảng năm học mới

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 9.

Phụ huynh dõi theo con vào tận lớp học

ẢNH: NGÔ NHUNG

Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng- Ảnh 10.

Học sinh Trường THCS Minh Khai (P.Hạc Thành Thanh Hóa) đón chào năm học mới với nụ cười tươi

ẢNH: MINH HẢI

