Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng đặc biệt

Ngày 5.9, hàng chục ngàn học sinh tỉnh Thanh Hóa hào hứng khai giảng năm học mới 2025 - 2026 cùng thầy trò trên toàn quốc. Những khoảnh khắc đáng yêu từ lễ khai giảng được ghi lại với nụ cười và sự lạc quan của các học sinh.
Đây là lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.
Tươi cười, hào hứng... là những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày khai giảng. Dưới đây là hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu trong ngày khai giảng của học sinh Thanh Hóa:
Học sinh chăm chú theo dõi lễ khai giảng năm học mới
Bình luận (0)