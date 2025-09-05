Hình ảnh đáng yêu trong ngày khai giảng đặc biệt

Đây là lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Tươi cười, hào hứng... là những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày khai giảng. Dưới đây là hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu trong ngày khai giảng của học sinh Thanh Hóa:

Học sinh Trường tiểu học Điện Biên 2 (Thanh Hóa) vui vẻ, hào hứng trong ngày khai giảng năm học mới ẢNH: NGÔ NHUNG

Từ hơn 6 giờ sáng 5.9, học sinh đã đến trường đông đủ để dự lễ khai giảng năm học mới ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều phụ huynh ghi lại khoảnh khắc ngày đầu tiên con vào lớp 1 ẢNH: NGÔ NHUNG

Học sinh vui tươi, hào hứng đón chào năm học mới ẢNH: NGÔ NHUNG

Học sinh Trườn THCS Minh Khai (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) vui vẻ dự lễ khai giảng ẢNH: MINH HẢI

Học sinh chăm chú theo dõi lễ khai giảng năm học mới ẢNH: MINH HẢI

Phụ huynh dõi theo con vào tận lớp học ẢNH: NGÔ NHUNG