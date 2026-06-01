Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ đồng

Teaser Trại buôn người vừa được công bố, thu hút sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Long Điền, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Steven Nguyễn, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Pông Chuẩn…

Trở lại sau cơn sốt Mưa đỏ, màn hóa thân của Steven Nguyễn trong phim Trại buôn người khiến khán giả không khỏi tò mò

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua vài khung hình, nhưng mỗi nhân vật đều kịp để lại ấn tượng bằng ánh mắt ám ảnh. Trong đó, Steven Nguyễn mang đến hình ảnh hoàn toàn mới khi hóa thân thành một người nông dân hiền lành bị cuốn vào bi kịch ngoài ý muốn, phải dấn thân giải cứu em gái (Minh Kiên thủ vai). Từng gây chú ý khi tham gia phim Mưa đỏ (doanh thu hơn 700 tỉ đồng), sự trở lại của nam diễn viên trong một tác phẩm điện ảnh khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Dù chưa tiết lộ nhiều về vai diễn, nam diễn viên khiến khán giả tò mò về vị trí của nhân vật trong câu chuyện. Nhiều người xem hoài nghi liệu nam diễn viên sẽ tiếp tục đảm nhận vai phản diện hay làm mới mình với một dạng nhân vật có tính cách khác biệt trong lần trở lại màn ảnh rộng này.

Trại buôn người dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng tác giả, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang. Đoạn teaser dài chưa đầy một phút tập trung giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về thế giới của bộ phim thông qua hàng loạt đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và những cuộc tháo chạy hỗn loạn bên trong một khu giam giữ khép kín. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều nhân vật chủ chốt cùng quy mô dàn diễn viên đông đảo tham gia dự án.

Dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Võ Thành Tâm, Hoàng Kim Ngọc góp mặt trong phim điện ảnh Trại buôn người

Lấy bối cảnh bên trong một hệ thống giam giữ siêu thực khổng lồ vận hành như một xã hội thu nhỏ, Trại buôn người theo chân nhiều nhóm nhân vật khác nhau trong hành trình tìm đường sinh tồn và trở về. Theo tiết lộ, những gì xuất hiện trong teaser mới chỉ phản ánh một phần thế giới của phim. Bên dưới lớp vỏ của một tác phẩm hành động sinh tồn là câu chuyện về số phận con người, các mối quan hệ gia đình, tình người và hành trình tìm đường trở về của những nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tội ác.

Nhà sản xuất cho biết cảnh quay trong trại giam quy tụ 700 diễn viên, đại diện cho 700 số phận trong bóng tối của tội ác. Bầu không khí trong teaser được bao trùm bởi sự ngột ngạt của cảnh tượng bạo loạn, nơi con người bị đối xử như những món hàng hóa và phải liên tục đối mặt với những thử thách sinh tử.

Mèo Bích Trang - nhà sản xuất kiêm tác giả, giám đốc sáng tạo của dự án cho biết kịch bản đã được phát triển trong nhiều năm trước khi chính thức đưa vào sản xuất, cụ thể khởi nguồn ý tưởng vào tháng 8.2022. Để đảm bảo tính chân thực, ê kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, tiếp cận các câu chuyện thực tế để có thể xây dựng được các bối cảnh chân thực nhất.

Trại buôn người đang trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt được chờ đợi trước ngày khởi chiếu dịp lễ 2.9.