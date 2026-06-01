Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ đồng

Thạch Anh
Thạch Anh
01/06/2026 23:06 GMT+7

Khác với hình ảnh trong phim 'Mưa đỏ', Steven Nguyễn có sự thay đổi khi hóa thân thành người nông dân bị cuốn vào bi kịch ngoài ý muốn trong 'Trại buôn người'.

Teaser Trại buôn người vừa được công bố, thu hút sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Long Điền, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Steven Nguyễn, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Pông Chuẩn…

Màn tái xuất của Steven Nguyễn

Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ - Ảnh 1.

Trở lại sau cơn sốt Mưa đỏ, màn hóa thân của Steven Nguyễn trong phim Trại buôn người khiến khán giả không khỏi tò mò

ẢNH: NSX

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua vài khung hình, nhưng mỗi nhân vật đều kịp để lại ấn tượng bằng ánh mắt ám ảnh. Trong đó, Steven Nguyễn mang đến hình ảnh hoàn toàn mới khi hóa thân thành một người nông dân hiền lành bị cuốn vào bi kịch ngoài ý muốn, phải dấn thân giải cứu em gái (Minh Kiên thủ vai). Từng gây chú ý khi tham gia phim Mưa đỏ (doanh thu hơn 700 tỉ đồng), sự trở lại của nam diễn viên trong một tác phẩm điện ảnh khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Dù chưa tiết lộ nhiều về vai diễn, nam diễn viên khiến khán giả tò mò về vị trí của nhân vật trong câu chuyện. Nhiều người xem hoài nghi liệu nam diễn viên sẽ tiếp tục đảm nhận vai phản diện hay làm mới mình với một dạng nhân vật có tính cách khác biệt trong lần trở lại màn ảnh rộng này.

Trại buôn người dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng tác giả, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang. Đoạn teaser dài chưa đầy một phút tập trung giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về thế giới của bộ phim thông qua hàng loạt đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và những cuộc tháo chạy hỗn loạn bên trong một khu giam giữ khép kín. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều nhân vật chủ chốt cùng quy mô dàn diễn viên đông đảo tham gia dự án.

Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ - Ảnh 2.
Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ - Ảnh 3.
Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ - Ảnh 4.
Hình ảnh gây chú ý của mỹ nam phim 700 tỉ - Ảnh 5.

Dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Võ Thành Tâm, Hoàng Kim Ngọc góp mặt trong phim điện ảnh Trại buôn người

ẢNH: NSX

Lấy bối cảnh bên trong một hệ thống giam giữ siêu thực khổng lồ vận hành như một xã hội thu nhỏ, Trại buôn người theo chân nhiều nhóm nhân vật khác nhau trong hành trình tìm đường sinh tồn và trở về. Theo tiết lộ, những gì xuất hiện trong teaser mới chỉ phản ánh một phần thế giới của phim. Bên dưới lớp vỏ của một tác phẩm hành động sinh tồn là câu chuyện về số phận con người, các mối quan hệ gia đình, tình người và hành trình tìm đường trở về của những nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tội ác.

Nhà sản xuất cho biết cảnh quay trong trại giam quy tụ 700 diễn viên, đại diện cho 700 số phận trong bóng tối của tội ác. Bầu không khí trong teaser được bao trùm bởi sự ngột ngạt của cảnh tượng bạo loạn, nơi con người bị đối xử như những món hàng hóa và phải liên tục đối mặt với những thử thách sinh tử.

Mèo Bích Trang - nhà sản xuất kiêm tác giả, giám đốc sáng tạo của dự án cho biết kịch bản đã được phát triển trong nhiều năm trước khi chính thức đưa vào sản xuất, cụ thể khởi nguồn ý tưởng vào tháng 8.2022. Để đảm bảo tính chân thực, ê kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, tiếp cận các câu chuyện thực tế để có thể xây dựng được các bối cảnh chân thực nhất.

Trại buôn người đang trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt được chờ đợi trước ngày khởi chiếu dịp lễ 2.9.

Tin liên quan

Quỳnh Lương áp lực khi đóng cảnh thân mật với Steven Nguyễn

Quỳnh Lương áp lực khi đóng cảnh thân mật với Steven Nguyễn

Đóng vai "tiểu tam" trong Mặt trời mùa đông, Quỳnh Lương có một số cảnh thân mật với Steven Nguyễn. Việc phải thực hiện phân cảnh khá táo bạo trước ống kính khiến người đẹp không khỏi áp lực, cô muốn làm thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

Khám phá thêm chủ đề

Steven Nguyễn trại buôn người Diễn viên Steven Nguyễn Quách Ngọc Ngoan Mưa đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận