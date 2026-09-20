Hình ảnh gây xôn xao của diễn viên Quốc Trường

Mới đây, những hình ảnh mặt mộc của diễn viên Quốc Trường được chia sẻ trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Khác với vẻ bảnh bao hay hình mẫu “tổng tài” mà nhiều người hình dung khi nhắc về anh, nam diễn viên xuất hiện bởi vẻ ngoài có phần kém sắc với làn da đen sạm, gương mặt nhợt nhạt. Được biết đây là những hình ảnh ghi lại trong chương trình Sao nhập ngũ, khi diễn viên Về nhà đi con trải qua những ngày huấn luyện tại Cam Ranh.

Hình ảnh gây xôn xao của Quốc Trường trong Sao nhập ngũ Ảnh: NSX

Cũng trong tập phát sóng mới đây, Quốc Trường cùng các đồng đội bước vào thực hành nội dung dùng bộc phá tiêu diệt lô cốt địch. Việc mặc giáp và mang trên người đầy đủ trang bị, di chuyển trên cát và địa hình dốc khiến họ nhanh bị mất sức. Với nền tảng thể lực tốt và nắm chắc lý thuyết, nam diễn viên và Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Châu Bùi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được chỉ huy khen ngợi.

Mặc dù nắm chắc thao tác, nhưng do còn lúng túng, Erik đã làm rơi bộc phá khỏi mục tiêu, nhiệm vụ thất bại. Tuy nhiên, nam ca sĩ không từ bỏ mà chủ động xin được thực hiện lại nhiệm vụ.

Đối diện với nỗi sợ bò sát, Minh Trang mắt rưng rưng. Quốc Trường ngay lập tức động viên. Tuy nhiên, khi biết đây là thử thách đối diện nỗi sợ mà ê kíp đã đặt ra, Minh Trang quyết định vượt qua. “Tôi rất sợ các loại bò sát và rắn nhưng tôi sợ thua hơn”, cô nói.

Gặp chấn thương, Văn Mai Hương bật khóc trước sự quan tâm của đồng đội Ảnh: NSX

Cũng ở nhiệm vụ này, Văn Mai Hương đã bị chấn thương do căn vị trí đặt bộc phá chưa đúng, dẫn đến việc tay va phải mảnh tôn. Điều bất ngờ rằng, trong suốt quá trình đó, nữ ca sĩ không hề cảm thấy đau, cũng không bị hoảng loạn. Nhiệm vụ hoàn thành trong tiếng vỗ tay của đồng đội cùng những lời hỏi han, quan tâm và lo lắng của tất thảy mọi người, lúc ấy nữ ca sĩ mới bật khóc. “Tôi cảm thấy rất xúc động khi thấy được tình đồng đội, thấy được sự quan tâm, lo lắng mà mọi người dành cho chúng tôi”, cô chia sẻ.

Quốc Trường thay đổi ra sao?

Sau buổi huấn luyện, các nghệ sĩ dành thời gian trò chuyện, đồng thời tiết lộ những câu chuyện đằng sau máy quay. Tuấn Dương kể đã bị giật mình tỉnh giấc lúc khoảng 2 giờ sáng và bị sợ khi thấy đại đội trưởng đang đứng đầu giường. Nhưng cũng nhờ chuyện này, anh mới cảm nhận rõ sự tận tâm của người chỉ huy.

“Tôi cảm thấy đồng chí đại đội trưởng là một người ấm áp, rất quan tâm đến những chiến sĩ mà mình chỉ huy, đi xem từng đồng chí một xem đã ai ngủ chưa, giấc ngủ mọi người như thế nào”, anh nói.

Dàn nghệ sĩ hết mình trong quá trình huấn luyện Ảnh: NSX

Các chiến sĩ nam đồng loạt tiết lộ Erik và Quốc Trường làm cho cả phòng bị mất ngủ. Theo đó, Erik khiến cả phòng bật dậy vì tiếng chuông lúc 3 rưỡi sáng. Erik nhanh chóng nhận lỗi và giải thích, do nhận được thông báo 4 giờ 15 sáng sẽ tập trung để ăn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, anh đã chủ động dậy sớm để chuẩn bị: “Tôi không thể để mặt đầy sữa rửa mặt ra thêm một lần nào nữa”.

Với Quốc Trường, từng chia sẻ là người rất ghét tiếng ngáy ngủ, anh đã sốc khi biết rằng mình là người phát ra “âm thanh lạ” mỗi đêm. Nam diễn viên ngại ngùng thừa nhận: “Tôi không biết vì sao tôi lại ngáy nữa”.

Có thể thấy, Quốc Trường đã chính thức "hòa tan" với môi trường quân ngũ. Từ một diễn viên, doanh nhân khó tính và khó chiều, anh không quan tâm tới nhan sắc của mình, ăn gì cũng thấy ngon, nằm đâu cũng có thể ngủ được. “Tham gia Sao nhập ngũ, những chứng bệnh của tôi như khó ngủ, dị ứng tiếng ngáy, biếng ăn, ở sạch… hết rồi. Giờ khỏe rồi, quăng ở đâu tôi cũng ở được hết”, Quốc Trường nói về sự thay đổi của bản thân.