Hình ảnh hỗn loạn 'kiểu Anh' không được phép lặp lại ở World Cup

Ả NH HƯỞNG CỦA P IERLUIGI C OLLINA

Pierluigi Collina từng là trọng tài (TT) xuất sắc nhất thế giới. Nhiều năm sau khi ông giải nghệ, người ta đã công nhận một cách rộng rãi đấy là TT xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tất nhiên, ấn tượng về ông không chỉ nằm ở cái đầu nhẵn bóng hoặc cặp mắt xanh trợn trừng đáng sợ. Khả năng chuyên môn của ông vẫn đáng nói nhất. Ông luôn quyết định chính xác, nhanh chóng, quyết đoán; và ông đưa việc cầm còi trong môn thể thao vua lên hàng nghệ thuật. Chỉ có một thế hệ trong giới hâm mộ đủ may mắn để được xem các trận đấu do TT Collina điều khiển. Hiện ông là thành viên của Ban TT UEFA và là Trưởng ban TT FIFA.

Ông Collina rất có ảnh hưởng ở World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Chuyện không bao giờ thay đổi qua muôn đời nay khi TT là nhân vật "tội nghiệp" nhất trong môn bóng đá. Họ luôn bị đội thua chỉ trích như là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của đội ấy. Còn khi trận đấu kết thúc ổn thỏa thì chẳng ai quan tâm đến TT. Ông Collina hiểu rõ hơn ai hết về quy luật này. Ông chỉ thầm lặng làm việc của mình là tập huấn thật kỹ công tác TT ngay trước World Cup. Ông chỉ đạo thuê hẳn các cầu thủ bán chuyên diễn các tình huống liên quan đến những quy định mới, và đặc biệt là tình huống phạt góc, để các TT thực tập.

Công việc ấy thầm lặng đến nỗi HLV nổi tiếng Juergen Klopp cũng… việt vị, khi nặng lời chỉ trích một tình huống tại World Cup này. Cầu thủ Đức Jonathan Tah đưa bóng vào lưới Paraguay, nhưng bàn thắng bị hủy bỏ vì TT cho rằng cầu thủ Đức Waldemar Anton đã ngăn cản thủ môn Orlando Gill của Paraguay. Ông Klopp nói: "Nếu pha ghi bàn như thế mà sai luật, thì Arsenal đâu có vô địch giải Ngoại hạng Anh". Trên thực tế, đấy quả là pha ghi bàn sai luật. Và đấy chính là tình huống mà ông Collina chỉ đạo các TT tập kỹ nhất, từ trước khi World Cup khai mạc.

R ÚT KINH NGHIỆM TỪ GIẢI Ngoại hạng Anh

Tây Ban Nha cũng có một tình huống ghi bàn bị phủ nhận vì lỗi tương tự, khi TT cho rằng Pau Cubarsi ngăn cản thủ môn Áo Alexander Schlager chơi bóng. Cựu cầu thủ Đức Thomas Hitzlsperger bình luận: "Chúng ta đều đã xem giải Ngoại hạng Anh hằng tuần. Những gì xảy ra ở World Cup này rất khác".

Vâng rất khác, nhưng không có nghĩa là Hitzlsperger hoặc Klopp nói đúng (rằng phải công nhận bàn thắng cho Đức và Tây Ban Nha trong các tình huống vừa nêu).

Ai cũng biết giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua đã đẩy vấn đề lên đến mức độ mà chính báo chí Anh bình luận là "thách thức luật bóng đá". Có lúc người ta đếm được đến 16 cầu thủ chen chúc nhau trong khu vực 5 m 50 ở tình huống phạt góc. Cảnh tượng thường thấy là có đến 5 - 6 cặp cầu thủ tiếp xúc nhau ở mức độ phải xem xét có phạm lỗi hay không. Trong nhiều trường hợp, cầu thủ của cả đôi bên đều phạm lỗi, trong những cặp tranh chấp khác nhau, và hầu như là cùng thời điểm. Đưa ra được phán quyết cuối cùng là điều cực khó, nếu không muốn nói là không thể phán quyết trong trường hợp bóng bay vào lưới.

Bình quân mỗi trận, các giải Ngoại hạng Anh, Bundesliga (Đức) và Champions League mùa bóng vừa qua đều có từ 0,46 - 0,49 bàn từ tình huống phạt góc. Số bàn thắng từ pha phạt góc tại World Cup này cũng khá cao (bình quân 0,34 bàn/trận - gần gấp đôi so với World Cup 2022). Nhưng hình ảnh hỗn loạn trước khung thành ở thời điểm quả phạt góc được sút đi đã giảm hẳn. Điều quan trọng là khi có tình huống phạm lỗi "như một chiến thuật" của đội tấn công, TT đều xử rất nghiêm khắc.

Các cầu thủ bán chuyên được thuê đến Miami, nơi cư ngụ và tập luyện của 51 TT và 88 trợ lý ở World Cup này. Tình huống phạt góc được tập và mổ xẻ, thảo luận rất nhiều. Khách quan mà nói VAR tại World Cup đã đưa ra những quyết định mà chỉ đến khi xem lại nhiều lần người ta mới công nhận quả đúng là như thế.

Ngoài những chỉ trích, diễu cợt thường thấy về TT, cũng có ý kiến ngược lại: giải Ngoại hạng Anh nên bắt chước ý tưởng của ông Collina, để hình ảnh hỗn loạn trước khung thành, đến mức độ thách thức luật bóng đá, không lặp lại trong mùa bóng tới.