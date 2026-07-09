'Kho báu bị đánh mất' của Pháp có giúp Ma Rốc tạo địa chấn?

Khi giấc mơ "Les Bleus" tan vỡ

Ayyoub Bouaddi không phải cái tên xa lạ với bóng đá Pháp. Sinh ra tại Senlis, trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Lille, tiền vệ sinh năm 2007 từng khoác áo tất cả các cấp độ trẻ của Pháp và được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất thế hệ mới. Anh lập hàng loạt cột mốc đáng nể như cầu thủ trẻ nhất lịch sử Lille ra sân ở cúp châu Âu, cầu thủ trẻ nhất của CLB thi đấu tại Ligue 1 và Champions League.

Bouaddi chơi chững chạc ở tuổi 18 ẢNH: REUTERS

Đầu năm 2026, Bouaddi vẫn còn là đội trưởng U.21 Pháp. Tuy nhiên, cơ hội lên tuyển quốc gia gần như bị chặn lại bởi hàng tiền vệ quá dày đặc ngôi sao của HLV Didier Deschamps (ngay cả Eduardo Camavinga của Real Madrid cũng không được dự World Cup 2026). Trong khi đó, Ma Rốc theo đuổi cầu thủ này rất quyết liệt và cuối cùng đã thuyết phục thành công anh chuyển sang khoác áo đội tuyển quê hương của cha mẹ vào tháng 5.2026.

Quyết định ấy đang mang lại trái ngọt cho đội bóng Bắc Phi. Tại World Cup 2026, Bouaddi nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của Ma Rốc. Khả năng giữ bóng, thoát pressing và điều tiết nhịp độ thi đấu của cầu thủ mới 18 tuổi khiến nhiều chuyên gia bất ngờ. Không ít tờ báo Pháp gọi anh là "kho báu bị đánh mất" của Les Bleus.

Điều đặc biệt là Bouaddi sẽ đối đầu chính đội tuyển từng là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Với một cầu thủ trẻ, không có động lực nào lớn hơn việc chứng minh những người từng bỏ qua mình đã mắc sai lầm.

Cả châu Âu đang theo dõi Bouaddi

Không chỉ gây ấn tượng tại World Cup, Bouaddi còn trở thành một trong những cái tên "nóng" nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Munich hay PSG đều được cho là đang theo dõi sát sao tiền vệ của Lille. Theo nhiều nguồn tin tại châu Âu, Lille hiện định giá Bouaddi từ 80 đến 100 triệu euro sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup. Arsenal đã nhiều lần tiếp cận, trong khi Real Madrid xem anh là một trong những phương án bổ sung cho tuyến giữa trong tương lai.

Sự trưởng thành của Bouaddi ở tuổi 18 khiến nhiều chuyên gia liên tưởng đến những tiền vệ hàng đầu châu Âu. Cựu tiền đạo Olivier Giroud, đồng đội của anh tại Lille, thậm chí nhận định rằng nếu tiếp tục đà phát triển như hiện nay, Bouaddi hoàn toàn có thể khoác áo Real Madrid trong tương lai gần.

Bouaddi tự tin "nhảy múa" trước những vũ công Samba ẢNH: REUTERS

Dĩ nhiên, Ma Rốc không chỉ có Bouaddi. Họ từng vào bán kết World Cup 2022 và đang sở hữu một tập thể giàu sức chiến đấu. Nhưng trong cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp được đánh giá vượt trội hơn về lực lượng, Bouaddi có thể là quân bài tạo nên khác biệt.

Nếu Ma Rốc tạo nên địa chấn trước "Les Bleus", câu chuyện sẽ càng trở nên thú vị hơn. Bởi người góp công lớn nhất có thể chính là cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Pháp, nhưng giờ lại đứng bên kia chiến tuyến. Và khi ấy, cụm từ "kho báu bị đánh mất" sẽ càng khiến người Pháp tiếc nuối hơn bao giờ hết.



