Apple được cho là đang chuẩn bị cho sự ra mắt của hai mẫu smartphone mới, iPhone Air 2 và iPhone 18 tiêu chuẩn. Mặc dù vẫn còn khoảng bốn tháng nữa bộ đôi sản phẩm này mới ra mắt, nhưng nhiều thông tin thú vị về chúng đã được tiết lộ trên mạng, với thông tin mới nhất đến từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Sonny Dickson.

Mô hình giả thể hiện thiết kế mặt sau iPhone Air 2 (trái) và iPhone 18 tiêu chuẩn ẢNH: X/Dickson

Trong báo cáo mới nhất trên X, Dickson đã chia sẻ các mô hình giả của iPhone Air 2 và iPhone 18 tiêu chuẩn. Theo đó, iPhone 18 sẽ có thiết kế tương tự như mẫu tiền nhiệm iPhone 17, trong khi iPhone Air 2 lại nổi bật với thiết kế hoàn toàn mới ở mặt sau.

Cụ thể, iPhone Air 2 sẽ được trang bị một cụm camera nhô cao với thiết lập camera kép ở bên trái, trong khi micro và đèn flash được đặt ở bên phải. Điều này đánh dấu sự nâng cấp đáng kể so với iPhone Air đời đầu, vốn chỉ có camera đơn 48 MP.

Apple liệu có chiều lòng người hâm mộ về camera phụ iPhone Air 2?

Mặc dù Dickson không tiết lộ thông số kỹ thuật chính xác của camera, Jon Prosser từ kênh YouTube Front Page Tech đã dự đoán rằng iPhone Air 2 sẽ có camera phụ siêu rộng 48 MP. Tuy nhiên, cộng đồng trực tuyến dường như mong đợi việc Apple nên trang bị thêm cho iPhone Air 2 camera tele hơn là siêu rộng. Một người dùng trên mạng xã hội bình luận rằng họ hiếm khi sử dụng ống kính siêu rộng và cho rằng ống kính tele sẽ hữu ích hơn.

Mô hình giả thể hiện thiết kế mặt trước iPhone Air 2 (trái) và iPhone 18 tiêu chuẩn ẢNH: X

Ngoài camera, iPhone Air 2 được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro, modem C2 của Apple và chip mạng không dây N2. Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến có pin dung lượng lớn hơn và hệ thống làm mát bằng buồng hơi. Màn hình và RAM của máy dự kiến giữ nguyên như phiên bản gốc.

Về thời gian ra mắt, iPhone Air 2 sẽ được giới thiệu cùng với iPhone 18 và iPhone 18e trong sự kiện mùa xuân được Apple tổ chức vào mùa xuân năm sau.