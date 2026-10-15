Hình tượng Mẹ Nguyễn Thị Rành gây xúc động Liên hoan sân khấu BRICS

Tham gia liên hoan có các nước thành viên và đối tác BRICS, gồm: Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Nga, Iran, Nam Phi, VN, Kazakhstan và Ethiopia. VN mang đến đề tài chiến tranh cách mạng với câu chuyện má Tám Rành... Bà được giác ngộ cách mạng, sớm tham gia khởi xướng việc đào địa đạo ngay trong vườn nhà, sau đó thông ra cả làng xã. Bà có 8 người con và 2 người cháu ruột hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cảnh trong vở Đất thép Ảnh: HẢI PHONG

Xét về thể loại, Đất thép định hình theo thể kịch nói hiện đại, Hidden của Iran định hình theo kịch nói cổ điển, các vở còn lại là múa cổ điển, nhạc kịch, tạp kỹ và xiếc…, vì vậy vở Đất thép đã mang đến liên hoan hương vị lạ, đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Rào cản về ngôn ngữ không ngăn trở được cảm xúc chân thành của cả diễn viên và khán giả khi diễn và xem trực tiếp. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, cùng những tràng vỗ tay khi vở diễn kết thúc.

Ê kíp của Đất thép phần lớn là những người con đời thường của đất Củ Chi, không phải là diễn viên nhà nghề, nên diễn ở sân khấu chuyên nghiệp không phải là sở trường của họ trong khi vốn tiếng Anh có hạn. Thế nhưng các diễn viên VN vẫn hóa thân xuất thần, đồng thời tham gia hầu hết các hoạt động từ giao lưu, thảo luận và tương tác văn hóa tại liên hoan, tạo ấn tượng trong lòng các đồng nghiệp quốc tế.

"Mới hôm nào những diễn viên của vở Đất thép, những người dân Củ Chi bình dị nhất, vẫn còn bỡ ngỡ khi luyện tập kỹ thuật biểu diễn hình thể và lời thoại trên sàn tập nhưng bằng đam mê cháy bỏng, họ đã trưởng thành. Tôi rất vui vì câu chuyện anh hùng của quân dân Củ Chi vươn xa được với thế giới, đồng thời cũng rưng rưng cảm động vì hình như má Tám Rành, các con má cùng bao liệt sĩ vẫn như luôn hiển linh xung quanh để truyền lửa cho các nghệ sĩ nghiệp dư chúng tôi cháy hết mình", tác giả - đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ.

Cũng theo ông Lê Quý Dương, khi Đất thép được mời tham gia Liên hoan sân khấu BRICS (diễn ra đến ngày 14.10) là một bất ngờ lớn với toàn bộ ê kíp, vì ở Củ Chi, vở chỉ phù hợp trong khuôn viên một sân khấu bán thực cảnh, tái hiện không khí đặc thù của hầm địa đạo, nhưng với 14 con người say nghề và vài chiếc va li nhỏ cũng đã mang trọn vẹn cảm xúc Đất thép đến với khán giả quốc tế.