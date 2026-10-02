Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đà Nẵng cần thị trường khán giả điện ảnh quanh năm

Phát triển một thị trường khán giả quanh năm

Ngày 2.10, tại hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), cho biết sau 4 kỳ tổ chức DANAFF đã tạo cho Đà Nẵng những nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp điện ảnh.

DANAFF IV năm 2026 giới thiệu hơn 100 bộ phim từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong gần 200 buổi chiếu, thu hút hơn 1.000 đại biểu, khách mời cùng hàng chục nghìn khán giả.

DANAFF qua 4 kỳ tổ chức đã từng bước trở thành điểm kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực và quốc tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ lượng khán giả này, theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, thành phố Đà Nẵng có thể phát triển thị trường điện ảnh quanh năm bằng các tuần phim chuyên đề, chiếu phim tại trường học và không gian công cộng, giao lưu với người làm phim, câu lạc bộ yêu điện ảnh, chương trình dành cho thanh thiếu niên, sinh viên.

"Lượng khán giả trong một tuần là tín hiệu tốt, nhưng một cộng đồng xem phim hoạt động 12 tháng mới là nền tảng thị trường", bà Ngô Phương Lan nói.

Bên cạnh thị trường khán giả, DANAFF cũng đang mở rộng sang đào tạo, phát triển dự án và kết nối ngành. DANAFF Talents năm 2026 nhận hơn 350 hồ sơ, tuyển chọn 8 dự án phim Việt Nam và 10 dự án phim nghệ thuật châu Á; DANAFF Industry Days đưa 10 công ty sản xuất phim Việt Nam gặp hơn 20 đơn vị phát hành quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, trình bày tham luận tại hội nghị ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, những hoạt động này cần được tiếp tục theo dõi sau liên hoan để chuyển các cuộc gặp thành hợp tác, dự án, khảo sát bối cảnh và công việc thực tế tại Đà Nẵng.

Cần một đầu mối thực sự hỗ trợ đoàn phim

Từ nền tảng đã hình thành, tiến sĩ Ngô Phương Lan cho rằng Đà Nẵng cần chuyển từ lợi thế về hình ảnh điểm đến sang một môi trường làm phim chuyên nghiệp. Đà Nẵng có biển, sông, đô thị, núi, không gian di sản và kết nối với các địa phương lân cận cùng với đó là hạ tầng lưu trú, vận chuyển, hội nghị và công nghệ. DANAFF cũng đã đưa nhiều nhà làm phim quốc tế đến trực tiếp cảm nhận thành phố.

Khán giả theo dõi một bộ phim ngắn trong khuôn khổ DANAFF IV vừa qua ẢNH: HOÀNG SƠN

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, một địa điểm đẹp chưa đủ để được lựa chọn làm bối cảnh. Quyết định sản xuất còn phụ thuộc vào thời gian xử lý thủ tục, độ tin cậy của nhà cung cấp, nhân lực, chi phí, an toàn và khả năng phối hợp khi có tình huống phát sinh.

"Vì vậy, bước đi thiết thực là xây dựng một đầu mối hỗ trợ đoàn phim với thẩm quyền phối hợp rõ ràng", tiến sĩ Ngô Phương Lan đề xuất.

Theo bà, Đà Nẵng có thể nghiên cứu mô hình Hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Đà Nẵng, là tổ chức thành viên của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan đến điện ảnh, quản lý văn hóa, du lịch... hoặc lựa chọn một mô hình phù hợp với bộ máy hiện có.

Khán giả giao lưu với đoàn làm phim trong khuôn khổ DANAFF IV vừa qua ẢNH: HOÀNG SƠN

Đầu mối này không nên chỉ dừng ở việc lập danh mục cảnh đẹp. Cần có cơ sở dữ liệu song ngữ về bối cảnh, chủ sở hữu và điều kiện tiếp cận, yêu cầu ghi hình, nhân lực, thiết bị và dịch vụ. Đồng thời, phải có quy trình liên ngành để hỗ trợ đoàn phim khảo sát, xin phép, tổ chức giao thông, bảo vệ di sản và môi trường.

"Nhà sản xuất có thể chấp nhận một quy trình nghiêm túc; điều họ khó chấp nhận là không biết phải bắt đầu từ đâu và mất bao lâu. Hiện nay, hiệp hội đang triển khai tích cực Bộ chỉ số thu hút đoàn phim (PAI) liên quan trực tiếp đến hoạt động này", tiến sĩ Ngô Phương Lan nói.

Theo đề xuất, Đà Nẵng có thể bắt đầu bằng một chương trình thí điểm, lựa chọn một số bối cảnh và nhà cung cấp đã được xác minh, mời những nhà sản xuất từng tham gia DANAFF tới khảo sát theo nhu cầu dự án, đồng thời ghi nhận các vướng mắc thực tế để điều chỉnh quy trình.

Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng vào sáng 2.10 thu hút nhiều chuyên gia trên các lĩnh vực đóng góp ý kiến ẢNH: HOÀNG SƠN

Sau một số trường hợp được xử lý tốt, thành phố sẽ có hồ sơ năng lực đáng tin cậy hơn. Về lâu dài, chính sách thu hút cũng cần khuyến khích sử dụng lao động và dịch vụ địa phương, đồng thời bảo đảm hoạt động quay phim tôn trọng cộng đồng và cảnh quan.