Mở con đường mới cho nhà làm phim trẻ

Kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ điện ảnh

Khởi động từ giữa tháng 5.2026, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và sự hỗ trợ của Sở VH-TT TP.HCM, đã trải qua một hành trình khó quên.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho biết các tác phẩm trong top 20 của Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 có chất lượng đồng đều hơn so với mùa trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp nối thành công từ 2 mùa trước, Vietnamese mùa 3 tiếp tục là không gian phát hiện, nâng đỡ những nhà làm phim trẻ, đưa tác phẩm của họ đến với công chúng. Năm nay, cuộc thi chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng phim dự thi khi nhận 171 tác phẩm (tăng hơn 30% so với năm trước). Không chỉ nổi bật về số lượng, mùa phim năm nay còn để lại ấn tượng với sự phong phú về đề tài và những tìm tòi mới, thể hiện cách nhìn tinh tế của người trẻ về cuộc sống. Những nỗi niềm, trăn trở của nhà làm phim được thể hiện qua nhiều lát cắt cuộc sống: từ cuộc chiến nội tâm của người trẻ, cách con người chọn đối diện với nghịch cảnh, cho đến những ký ức, nét văn hóa, giá trị truyền thống trước sự thay đổi của thời gian…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese được xây dựng với một mục tiêu lớn: không chỉ tìm ra những bộ phim hay, mà còn tìm thấy những người có thể đi đường dài với điện ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với đó, nhiều bộ phim cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ sản xuất khi mang đến cách thể hiện mới mẻ qua tâm lý, không khí, màu sắc, thể loại, đồng thời để hình ảnh, âm thanh và nhịp dựng tham gia nhiều hơn vào kể chuyện. Từ đó, cá tính điện ảnh của tác giả bắt đầu được nhận diện.

Song song với quá trình nhận phim dự thi và giới thiệu tác phẩm mới đến công chúng, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 còn tổ chức 2 cinetour tại ĐH Duy Tân (TP.Đà Nẵng) và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM). Chuỗi sự kiện mở ra cuộc đối thoại giữa những đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia trong ngành điện ảnh với các nhà làm phim trẻ. Ở đó, kinh nghiệm làm phim, giấc mơ điện ảnh được chia sẻ đầy cảm hứng đến những "tân binh" của ngành lẫn đông đảo sinh viên yêu thích điện ảnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng ê kíp phim Cánh đồng trắng Ảnh: Nhật Thịnh

Phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, diễn ra tại rạp Galaxy Nguyễn Du chiều 24.9, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết điều khiến ban tổ chức vui nhất không chỉ là tìm ra những bộ phim hay mà còn nhìn thấy một thế hệ trẻ muốn kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh. "Chúng tôi không chỉ tìm phim hay mà còn muốn tìm những người có thể đi đường dài với điện ảnh", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng các nghệ sĩ đồng hành với cuộc thi ẢNH: HỒ ĐĂNG KHOA

Sự kiện trao giải có sự tham dự của ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi; bà Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; ông Đinh Trọng Tuấn, Ủy viên thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh.

Ngoài ra, chương trình có sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh; đạo diễn Hàm Trần; TS Phạm Tấn Nghĩa, Chủ tịch VIAS Capital; bà Trịnh Thị Bích Hằng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Vương; đạo diễn Lê Thiện Viễn; đạo diễn hình ảnh K'Linh; diễn viên, NSX Thu Trang; biên kịch Trần Khánh Hoàng; diễn viên Hứa Vĩ Văn; diễn viên Nhã Phương; Hoa hậu, diễn viên Đoàn Thiên Ân.

Hơn cả một giải thưởng

Như lời nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ, một cuộc thi phim ngắn không nên kết thúc ở lễ trao giải mà trở thành cánh cửa mở ra một con đường. Ở đó, những nhà làm phim trẻ được tiếp thêm niềm tin, có thêm động lực để kiên trì bước những bước dài hơn trong hành trình đam mê. "Cuộc thi Vietnamese muốn tạo ra hành trình để một bộ phim được nhìn thấy, một nhà làm phim trẻ được biết đến và một tác phẩm sau cuộc thi có cơ hội đến với đông đảo khán giả, các liên hoan phim cùng những người làm nghề", Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhấn mạnh.

NSND Hồng Vân bày tỏ đồng hành cùng cuộc thi Vietnamese và các nhà làm phim trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua 3 mùa thi, Vietnamese đã đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ cùng những tín hiệu đáng mừng, như bước tiến của đạo diễn Hùng Trần từ ghi dấu ấn ở Vietnamese 2024 bằng Mộng rồi ra mắt phim điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa vào mùa hè 2026 và đạt doanh thu hơn 78 tỉ đồng.

Cuộc thi cũng nối dài hành trình của Mầm nhớ (đạo diễn Bùi Đức Anh) khi đưa phim giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026 (sau khi thắng lớn ở Vietnamese 2025 và chinh phục giải Cánh diều 2025). Một số phim khác của Vietnamese mùa 2 như Giày gió, Con cá nhỏ, Điều ngọt ngào ở lại cũng có cơ hội đến với liên hoan phim này.

Không dừng lại ở đó, top 20 phim ngắn Vietnamese 2026 vừa xuất hiện trên nền tảng Galaxy Play, góp phần đưa những tác phẩm của người trẻ Việt đến với nhiều khán giả yêu phim ảnh hơn.

Tất cả những bước tiến ấy chứng minh cuộc thi có thể tạo ra nhiều cơ hội để người trẻ có thêm niềm tin, động lực tạo nên bộ phim tiếp theo.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ trong 171 tác phẩm gửi về dự thi có 145 phim hợp lệ và 20 tác phẩm vào vòng chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc trao giải, song điều ban tổ chức quan tâm là có bao nhiêu bạn trẻ trong số này sẽ làm bộ phim tiếp theo và có thể ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên. "Chúng tôi muốn gửi gắm đến các bạn rằng: hôm nay có thể phim bạn làm chưa đoạt giải, nhưng bạn đã có một điều mà không ai có thể lấy đi - bạn đã bắt đầu. Hãy giữ sự tò mò, sự can đảm; giữ tiếng nói riêng và tiếp tục làm phim!", trưởng ban tổ chức cuộc thi nhắn gửi.

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese không chỉ là sân chơi mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để những nhà làm phim trẻ tiếp tục hành trình sáng tạo của mình. Trong lễ trao giải, nhiều khán giả xúc động trước câu chuyện của Lưu Phát, khi anh xem giải thưởng Diễn viên nam xuất sắc nhất là món quà cho hành trình 10 năm làm nghề. Hay biên kịch Nguyễn Thùy Trang không kìm được cảm xúc khi nhận giải Phim rất ngắn viral nhất. Theo cô, cuộc thi đã "giúp cho những đứa trẻ mới làm phim như chúng em có dũng khí để ở lại với công việc vất vả này".

NSND Hồng Vân tham gia tác phẩm Người nuôi diều và đồng nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất (cùng diễn viên Quế Thanh vai Thón trong phim Cánh đồng trắng). Bên cạnh đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ, Hồng Vân cho biết lý do quyết định góp mặt là để ủng hộ cuộc thi Vietnamese. Mượn câu chuyện về Người nuôi diều, NSND Hồng Vân nhắn nhủ với thế hệ trẻ: "Hãy là những cánh diều, cứ bay cao, bay xa nhưng đừng để mình bị đứt dây".

"Khởi đầu cho hành trình đến màn ảnh rộng" Phát biểu tại lễ trao giải, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, nhận định cuộc thi năm nay được tổ chức chuyên nghiệp và điều quan trọng là đã truyền được cảm hứng, thổi lên ngọn lửa nhiệt tình sáng tạo cho người trẻ làm phim tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết điều bà cảm thấy đặc biệt ở Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese là hầu hết nhà làm phim tham gia là các bạn trẻ, những người đang hoặc chuẩn bị bắt đầu con đường làm phim của mình. Điều mà bà cảm thấy rất quý giá là cuộc thi có thể phát hiện, ươm mầm những tài năng điện ảnh. Mục tiêu này cũng phù hợp với hoạt động của Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức): phát hiện, bồi dưỡng, khích lệ ươm mầm tài năng trẻ. "Tôi cũng mong rằng từ cuộc thi Vietnamese, sẽ có những nhà làm phim trẻ đến với sân chơi lớn hơn, con đường rộng hơn, đó là con đường làm phim chuyên nghiệp. Như nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã nói, tác phẩm của các bạn không chỉ thành công hôm nay mà sẽ là khởi đầu cho bước tiến tiếp theo trong hành trình đi đến màn ảnh rộng, điện ảnh chuyên nghiệp", TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

Cánh đồng trắng thắng lớn ở Vietnamese 2026 Cánh đồng trắng là tác phẩm giành nhiều giải thưởng nhất tại Vietnamese mùa 3: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên nữ xuất sắc nhất. Thay mặt ê kíp, đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi chia sẻ giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất đến quá bất ngờ đến mức không thể tin được. "Em rất vui khi ban tổ chức tạo ra cuộc thi, góp phần giúp các nhà làm phim trẻ như chúng em có cơ hội để bước ra cho mọi người cùng đón nhận", nhà làm phim trẻ bày tỏ. Huỳnh Thắng Lợi tiết lộ Cánh đồng trắng là bộ phim đầu tiên của mình được giới thiệu đến công chúng. "Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 có ý nghĩa rất lớn với ê kíp chúng em và cả những nhà làm phim trẻ ngoài kia bởi đây là một sân chơi ai cũng có cơ hội tham gia, kể cả sinh viên, kể cả những người làm nghề, mọi người cùng nhau phát triển khả năng kể chuyện của mình thông qua điện ảnh. Em nghĩ cuộc thi rất quan trọng trong việc tiếp lửa cho các bạn trẻ đang theo đuổi con đường làm phim như em", đạo diễn phim Cánh đồng trắng bộc bạch.