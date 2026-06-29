HLV Canada thách thức quê hương: ‘Không quan tâm’ trước trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

HLV Jesse Marsch ăn mừng chiến thắng cùng đội tuyển Canada ảnh: reuters

BHL đội Mỹ từng phải năn nỉ cầu thủ Mỹ hát quốc ca

HLV Jesse Marsch đang là người hùng Canada sau khi giúp đội tuyển bóng đá nước này thiết lập cột mốc lịch sử: lần đầu tiên có chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup để góp mặt vòng 16 đội.

Ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng 32 đội tại World Cup 2026, HLV Jesse Marsch đã cùng Canada có chiến thắng nghẹt thở nhưng xứng đáng trước Nam Phi, nhờ bàn thắng phút 90+2 của Stephen Eustaquio trong trận đấu mà họ đã sút gấp đôi đối thủ.

Sau chiến thắng lịch sử tại Los Angeles, HLV Jesse Marsch - một người Mỹ và từng tham gia BHL đội tuyển Mỹ - trong phần trả lời phỏng vấn đã được hỏi về việc gửi lời khuyên đến đội tuyển xứ cờ hoa và đáp trả bằng câu trả lời gây sốc.

Cụ thể, khi được hỏi liệu đội tuyển Mỹ cần đặc biệt đề phòng điều gì trước đội tuyển Bosnia & Herzegovina trong trận đấu vòng 32 đội tại Santa Clara, California lúc 7 giờ Việt Nam ngày 2.7, ông Jesse Marsch trả lời mạnh mẽ: "Tôi đánh giá cao câu hỏi của bạn, nhưng tôi thực sự không quan tâm!".

Bosnia & Herzegovina là đội bóng có năng lực và tinh thần chiến đấu cao ảnh: reuters

Trước đó ở trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 tại Toronto, Canada đã gặp Bosnia & Herzegovina trong cảnh đội chủ nhà phải chờ đến phút 78 mới gỡ hòa 1-1. Kinh nghiệm đó rất có thể sẽ hữu ích cho lời khuyên trước trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina.

HLV Jesse Marsch nói thêm: "Việc đó tùy thuộc vào Mỹ có có thể học hỏi từ các trận đấu mà Bosnia & Herzegovina đã chơi. Tôi biết một vài cầu thủ trong đội của Bosnia & Herzegovina. Đó là một tập thể chiến đấu kiên cường, rất không dễ chơi.

Tôi đã dành nhiều lời khen ngợi cho họ sau trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong trận đấu đó. Nhưng tôi nghĩ rằng bất kể đối đầu với đội nào, Bosnia & Herzegovina cũng sẽ tạo ra một trận đấu thực sự khó khăn".

Sau khi trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 16 đội, Canada có thể tạm thời thả lỏng để hồi phục thể lực, trong lúc chờ trận đấu ở tiếp theo với đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 30.6.

Ngôi sao Pulisic là niềm hy vọng trên hàng công của đội tuyển Mỹ ảnh: reuters

Khi còn là cầu thủ, ông Marsch đã chơi 13 mùa giải ở giải nhà nghề Mỹ (MLS), với các CLB D.C. United (1996 - 1997), Chicago Fire (1998 - 2005) và Chivas USA (2006 - 2009). Sau khi chuyển sang huấn luyện, ông từng cầm quân ở MLS, Bundesliga Áo và Ngoại hạng Anh.

Trước đó tại World Cup lần này, HLV Jesse Marsch đã gây xôn xao dư luận khi nói rằng ông và cựu HLV đội tuyển Mỹ Bob Bradley "đã phải năn nỉ" các cầu thủ hát quốc ca trước các trận đấu của đội Mỹ tại World Cup.

HLV Jesse Marsch từng là trợ lý trong BHL của HLV Bradley từ năm 2010 - 2011. Ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Canada vào tháng 5.2024 và đang giúp đội bóng xứ lá phong bay cao.