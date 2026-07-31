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HLV Kim Sang-sik chỉ ra vấn đề của đội tuyển Việt Nam sau trận hòa Singapore
Video Thể thao

HLV Kim Sang-sik chỉ ra vấn đề của đội tuyển Việt Nam sau trận hòa Singapore

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Singapore ngay trên sân Mỹ Đình, còn HLV Kim Sang-sik cũng không né tránh những vấn đề của đội nhà.

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