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    HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu thắng cả 2 trận, tiết lộ kế hoạch với Đình Bắc

    HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu thắng cả 2 trận, tiết lộ kế hoạch với Đình Bắc

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên
    Trước thềm Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu cuối cùng của năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ về tình trạng của Đình Bắc, các tân binh và kế hoạch sử dụng lực lượng.

    Chiều 10.11, tại buổi họp báo trước thềm giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong 2 trận đấu với Đài Loan và Cộng hòa Kyrgyz. Đây cũng là những trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026.

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để hướng đến 2 chiến thắng, qua đó mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Dù chỉ là giải giao hữu, Casper Cup 2026 vẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi.

    HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu thắng cả 2 trận, tiết lộ kế hoạch với Đình Bắc

    Đề cập đến việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là điều đáng tiếc đối với ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên, ông cho rằng đội tuyển cần nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi, thay vì để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

    Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là tập trung cho 2 trận đấu sắp tới, đồng thời tận dụng cơ hội để kiểm tra khả năng vận hành đội hình.

    Về tình hình lực lượng, HLV Kim Sang-sik thừa nhận lịch thi đấu dày đặc trong thời gian qua khiến một số cầu thủ gặp vấn đề về thể lực, chấn thương và quá tải. Điều này gây không ít khó khăn cho ban huấn luyện trong việc lựa chọn nhân sự phù hợp.

    Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc vẫn được triệu tập dù vừa trải qua giai đoạn thi đấu với cường độ cao. Theo HLV Kim Sang-sik, tiền đạo trẻ này sở hữu tinh thần thi đấu mạnh mẽ, ý chí quyết tâm và có thể đáp ứng những yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

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    HLV Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam Đình Bắc Casper Cup 2026

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