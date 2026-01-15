Trang tin thể thao Nate Sports (Hàn Quốc) nhận định việc U.23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh được những đối thủ nặng ký như Hàn Quốc và Nhật Bản, qua đó mở ra lộ trình thuận lợi hướng đến trận chung kết U.23 châu Á 2026.

Theo đánh giá của Nate Sports, U.23 Việt Nam đã tạo nên một “cú sốc lớn” tại VCK U.23 châu Á 2026 khi toàn thắng cả 3 trận ở bảng A, trong đó có chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng điều khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích hơn cả không chỉ nằm ở kết quả vòng bảng, mà còn ở cục diện nhánh đấu mà đội bóng này tự tạo ra sau trận thắng mang tính quyết định.

‘HLV Kim Sang-sik là cỗ máy chiến thắng, U.23 Việt Nam rộng cửa vào chung kết’

Nate Sports chỉ ra rằng lợi thế lớn nhất từ việc đứng đầu bảng A là U.23 Việt Nam đã tránh được Nhật Bản – đương kim vô địch và cũng là ứng viên hàng đầu cho ngôi quán quân. Trong trường hợp chỉ xếp nhì bảng, U.23 Việt Nam sẽ phải chạm trán đội nhất bảng B là Nhật Bản ngay từ vòng tứ kết, kịch bản được xem là cực kỳ bất lợi.

Trang tin thể thao Hàn Quốc cho rằng HLV Kim Sang-sik đã có sự tính toán rất kỹ cho kịch bản này. Dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ giành vé đi tiếp, U.23 Việt Nam vẫn thi đấu với quyết tâm cao nhất trước Ả Rập Xê Út để hướng tới ngôi đầu bảng, qua đó chủ động lựa chọn nhánh đấu có lợi hơn. Kết quả, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 UAE ở tứ kết – đối thủ không hề dễ chơi, nhưng vẫn được đánh giá “vừa tầm” hơn so với Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở vòng tứ kết, Nate Sports còn phân tích rằng nếu vượt qua U.23 UAE, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng trong cặp đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc ở bán kết. So với nhánh đấu còn lại – nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Australia – đây được xem là con đường thuận lợi hiếm có. Điều đó đồng nghĩa U.23 Việt Nam có thể tránh được hai “ngọn núi lớn” Nhật Bản và Hàn Quốc cho tới tận trận chung kết.

Nate Sports đặc biệt nhấn mạnh sự tương phản đáng chú ý ở thời điểm hiện tại: trong khi bóng đá Hàn Quốc vẫn phải căng thẳng tính toán các kịch bản đi tiếp, thì U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út để chủ động tạo ra nhánh đấu thuận lợi nhất cho chính mình.