Tại buổi họp báo trước trận diễn ra chiều 2.8, HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá thoải mái và tự tin. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

"Ngày mai là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm".

HLV Kim Sang-sik tự tin trước đại chiến Indonesia: ‘Chúng tôi sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân’

Nhìn lại trận hòa 0-0 trước Singapore ở lượt đấu trước, ông thẳng thắn cho rằng đội tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Dù vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới màn trình diễn tốt hơn trước Indonesia.

Ông nói: "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân vào ngày mai".

Khi được hỏi về điều kiện thi đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam lần đầu thi đấu trên sân Pakansari nhưng đánh giá thời tiết khá thuận lợi.

HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nói về đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Indonesia thông qua 2 trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2026. Ông đặc biệt đánh giá cao tiền vệ Thom Haye, người mang áo số 19.

"Chúng tôi đã phân tích 2 trận đấu vừa rồi của Indonesia. Họ sở hữu đội hình mạnh, đặc biệt số 19 (Thom Haye) thi đấu rất xuất sắc và khó ngăn cản. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải và đang có sự tự tin nhất định".