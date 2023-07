HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam

Phát biểu sau trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát. Sau trận đấu này, tôi sẽ phải điều chỉnh để các cầu thủ phải nhanh hơn, các động tác xử lý phải tốc độ hơn. Khả năng chuyền bóng cũng chưa tốt, cần phải khắc phục. Thể lực của các cầu thủ là điều mà tôi cảm thấy hài lòng".

Ông Chung nói thêm: "Đội New Zealand đang khát khao giành chiến thắng trước khi VCK World Cup 2023 bắt đầu. Họ chơi áp sát, sẵn sàng va chạm quyết liệt và tận dụng tầm vóc để gây ra nguy hiểm bằng bóng bổng. Đây là một tập thể khá đồng đều, không thiên về bất cứ cá nhân nào cả".

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trong trận giao hữu với đội New Zealand VFF

HLV Mai Đức Chung cho rằng ở hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam có phần bỡ ngỡ nên để New Zealand có 2 bàn thắng khá đơn giản. Theo đó, hàng hậu vệ của đội Việt Nam đã không theo sát đối phương nên dẫn đến bàn thua. "Cầu thủ New Zealand tận dụng sức mạnh nên có những pha áp sát nhanh. Yếu tố khách quan, tôi nghĩ thời tiết có ảnh hưởng đến cầu thủ Việt Nam. Trời lạnh khiến cho chúng tôi chơi bóng không được mềm mại như mong đợi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ thích nghi khí hậu tốt hơn và có những bài tập khởi động làm nóng cơ thể kỹ hơn", ông Chung chia sẻ.

Về phần mình, HLV Jitka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand thể hiện niềm vui sau thắng lợi: "Đội bóng đã thể hiện được thứ bóng đá đẹp mắt. Các cầu thủ phối hợp và kết nối tốt với nhau. Tôi hài lòng vì đội đã giữ sạch lưới. Hàng thủ đã chơi chặt chẽ".

HLV Jitka Klimkova (trái) của đội tuyển nữ New Zealand VFF

Nữ HLV của đội New Zealand khẳng định chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam là rất quan trọng, tạo thêm niềm tin để các cầu thủ tự tin hướng tới VCK World Cup 2023. Ở trận mở màn, đội tuyển nữ New Zealand sẽ chạm trán với Na Uy. "Đây là đối thủ khó chơi. Họ từng vô địch World Cup năm 1995. Nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình vì niềm tự hào của người hâm mộ New Zealand", HLV Klimkova nói.