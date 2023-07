Báo New Zealand bất ngờ sau trận thắng của đội nhà trước đội tuyển nữ Việt Nam

Trước màn so tài với đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ New Zealand đang có chuỗi 10 trận chỉ biết hòa và thua. Hơn thế, họ cũng tấn công rất tệ khi chỉ ghi được 2 bàn trong 10 trận đấu đó. Dù đội tuyển nữ New Zealand xếp trên đội tuyển nữ Việt Nam 6 bậc trên bảng xếp hạng của thế giới nhưng nhiều chuyên gia nước này nhận định đoàn quân HLV Jitka Klimkova sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau 90 phút tại sân McLean Park, các cô gái của “The Fern” đã khiến tất cả bất ngờ.

Trang Stuff đánh giá: “Đội tuyển nữ New Zealand sẽ tiến vào World Cup nữ 2023 bằng chiến thắng sốc lại tinh thần trước đội tuyển nữ Việt Nam. Những người đồng tổ chức World Cup nữ 2023 đã đánh bại đội tuyển lần đầu đến với World Cup trong trận giao hữu với tỷ số 2-0. Một buổi chiều đầy bất ngờ tại McLean Park ở TP.Napier.

Bất chấp những kết quả không tốt của đội tuyển nữ New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã bất ngờ lùi sâu và nhường thế trận cho chúng ta. Trận đấu diễn ra một chiều theo cách đáng kinh ngạc và chúng ta đã kết thúc khi tung ra 27 cú sút và chỉ nhận về 2 cú dứt điểm của đối phương.

Đó là trận thắng thứ tư của New Zealand sau 24 trận dưới thời HLV Jitka Klimkova, trận thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ năm 2012 và chấm dứt chuỗi 10 trận thất vọng. Nó diễn ra vào thời điểm không thể tốt hơn khi trận mở màn World Cup nữ 2023 với đội tuyển nữ Na Uy chỉ còn 10 ngày nữa sẽ bắt đầu”.

Báo New Zealand đánh giá trận thắng đội tuyển nữ Việt Nam rất quan trọng với đội nhà NZF

Trong khi đó, trang Football New Zealand cũng tỏ ra bất ngờ với những gì đã diễn ra trên sân McLean Park. Trang này viết: “Khi họ bước ra sân McLean Park gặp đội tuyển nữ Việt Nam với những chiếc áo khoác có in tên, tất cả người dân New Zealand đang để ý đến họ. Ngoài 2 bàn thắng, sự áp đảo của các cô gái New Zealand được thể hiện qua các chỉ số khủng khiếp trước giờ nghỉ giải lao. ‘The Fern’ cầm bóng tới 69%, dứt điểm 17 lần và số lần thủ môn Vic Esson làm việc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chiến thắng với một thế trận bất ngờ trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đây là trận thắng cần thiết và điều đó sẽ giúp ích tinh thần của toàn đội rất nhiều trước khi bắt đầu World Cup trên sân nhà”.

Trang Stuff bất ngờ khi đội tuyển nữ Việt Nam chơi lùi sâu trước đội tuyển nữ New Zealand NZF

Trận thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam cũng trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ New Zealand trước khi bắt đầu hành trình tại World Cup nữ 2023. Đoàn quân của HLV Jitka Klimkova sẽ ở lại và tập luyện tại TP.Napier trong hơn 1 tuần tới.