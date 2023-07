12 ngày trước World Cup 2023: Thất bại giá trị của đội tuyển nữ Việt Nam

Dù trận đấu với đội tuyển nữ New Zealand thuần túy mang tính giao hữu, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất với thủ môn Kim Thanh trong khung gỗ, bộ ba trung vệ Diễm My, Thu Thương, Trần Thị Thu trấn giữ trung lộ, hai cánh là Thu Thảo và Hoàng Thị Loan. Ở hàng tiền vệ, Dương Thị Vẫn, Bích Thùy và Thanh Nhã được lựa chọn, còn Huỳnh Như và Hải Yến là cặp tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội hình của đội tuyển nữ New Zealand

Đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam

Cũng giống trận gặp Đức, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ 5-3-2 kéo lùi về phần sân nhà. 5 hậu vệ đứng hàng ngang tạo thành bức tường phòng ngự, trong khi 3 tiền vệ cùng hộ công Huỳnh Như là tấm lá chắn thứ hai, giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung đối phó với sức ép của chủ nhà New Zealand.

Sau những phút đầu giữ cự ly phòng ngự tốt, khoảng trống bắt đầu lộ ra ở hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Phút thứ 6, Jacqui Hand thoát khỏi sự theo kèo của Thu Thương và Thu Thảo rồi chích mũi giày ở góc hẹp nhưng thủ môn Kim Thanh kịp đổ người cứu thua. Sau đó New Zealand lại có cơ hội từ phạt góc, nhưng cú sút chân trái của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi vọt xà.

Cầu môn của Kim Thanh chịu áp lực

Phút 11, đội tuyển nữ New Zealand lại có cơ hội khi Betsy Hassett vung chân dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đó, các hậu vệ Việt Nam đã mất cảnh giác ở tình huống đối thủ ném biên nhanh bên cánh trái. Sau đó 3 phút, thủ môn Kim Thanh bắt gọn cú đánh đầu của chân sút Hannah Wilkinson - người đã ghi 28 bàn cho đội tuyển nữ New Zealand. Lưới của đội tuyển nữ Việt Nam rung lên ở phút 17, khi CJ Bott tung cú sút sệt dù không nguy hiểm, nhưng do Thu Thảo phá bóng trượt, nên thủ môn Kim Thanh đã không kịp đổ người để cứu thua.

Tình huống Kim Thanh nhận bàn thua

Đội tuyển nữ New Zealand ăn mừng

Đội tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực sau bàn thua. Trong khi hàng tấn công chưa thể triển khai lên bóng hiệu quả, hàng phòng ngự lại để lộ khoảng trống để đối thủ khai thác. Phút 27, Ali Riley đột phá từ cánh trái rồi dứt điểm cực mạnh nhưng Kim Thanh kịp đổ người cứu thua. Đội trưởng Ria Percival sau đó băng vào sút bồi đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 34, đội tuyển nữ Việt Nam tổ chức phản đòn. Thanh Nhã rê bóng vượt qua hậu vệ New Zealand rồi thoát xuống, nhưng cú sút chân phải của tiền đạo sinh năm 2001 bị đối thủ bắt bài cản phá.

Thủ môn Kim Thanh là cái tên chơi nổi bật nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 1 với liên tiếp những pha cứu thua. Phút 36, người gác đền sinh của đội nữ TP.HCM I cứu thua bằng chân trước cú sút sấm sét của Indiah-Paige Riley.

Phút 44, lưới đội tuyển nữ Việt Nam rung lên lần thứ hai. Chủ nhà New Zealand phối hợp bài bản ở cánh phải rồi căng ngang như đặt để Jacqui Hand đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Pha bóng mà Jacqui Hand nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ New Zealand

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam củng cố lại hàng thủ, khi bố trí tiền vệ bọc lót tốt hơn cho hai cánh. Hải Linh và Vạn Sự vào sân thế chỗ Thu Thương và Thu Thảo. Phút 50, Huỳnh Như sút xa chân trái đưa bóng sát sạt cột dọc cầu môn New Zealand. Đây mới là dấu ấn đầu tiên của thủ quân mang áo số 9 từ khi vào sân.

Quãng thời gian sau đó, đội tuyển nữ New Zealand dù giảm nhịp độ tấn công, nhưng vẫn kiểm soát trận đấu rất tốt. Liên tiếp từ phút 60 đến 64, cầu môn của Kim Thanh bị đe dọa bởi những cú sút chéo góc, nhưng New Zealand không tận dụng tốt cơ hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi tiến bộ hơn trong hiệp 2, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi Hải Linh, Vạn Sự được tung vào sân. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm trải nghiệm bổ ích trước khi bước vào trận giao hữu thứ hai gặp Tây Ban Nha vào ngày 14.7 tới, được dự đoán còn khó khăn hơn nhiều.