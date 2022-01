HLV Mai Đức Chung: ‘Đội nữ Việt Nam còn nước còn tát, sẽ quyết đánh bại Myanmar’

Có hai sự thay đổi đội hình của tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp Nhật Bản so với trận thua Hàn Quốc cách đây vài ngày. Lối chơi của Nhật Bản cũng rất khác nên HLV Mai Đức Chung đã chọn giải pháp phòng ngự khu vực và không có gì bất ngờ khi các học trò của ông đã không thể trụ vững khi đối thủ mạnh hầu như không thể chê được điểm nào.

Chưa có điểm sau 2 lượt trận nhưng điều đó không khiến HLV Mai Đức Chung phải phiền lòng vì ông biết đội nữ Việt Nam ở tầm nào so với bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung dành cho học trò những nhận xét cảm động: “Chúng tôi đã thực hiện được lời hứa của mình là giữ được tinh thần thi đấu quật cường. Các cô gái Việt Nam đã chơi hết sức mình, không có chút nào biểu hiện của sự buông xuôi, bạc nhược. Chúng tôi thua là điều dĩ nhiên vì trình độ của bóng đá nữ Việt Nam có hạn so với bóng đá Nhật Bản, sự chênh lệch rất rõ. Đội tuyển nữ Nhật Bản với nhiều cầu thủ giỏi đã chiếm lĩnh thế trận. Họ chỉ đá nửa sân và lấn lướt hoàn toàn. Chúng tôi cũng có rất ít tình huống phản công nhưng cũng không ăn thua vì đội bạn mạnh cả tấn công lẫn phòng ngự”.





Khi được hỏi về trận đấu cuối cùng của bảng C gặp Myanmar, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi còn nước còn tát bởi nếu thắng Myanmar, cơ hội vào tứ kết Asian Cup là rất lớn nên trận đấu ngày 27.1 sẽ là cuộc quyết chiến máu lửa. Những khó khăn khách quan như Covid-19 không làm chúng tôi chùn bước. Nếu muốn bỏ cuộc, đội nữ Việt Nam đã xin bỏ cuộc ngay từ đầu, khi phát hiện ra nhiều ca dương tính với Covid-19. Đội nữ Việt Nam đã phòng tránh rất cẩn thận nhưng cũng vẫn không may bị nhiễm bệnh nên thể lực cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dẫu sao vẫn còn khá may mắn vì các cầu thủ của tôi đã hồi phục kịp. Hiện vẫn còn 1 số ca Covid-19 trong đội nhưng chúng tôi vẫn đủ quân để đá và sẽ đá đến phút cuối cùng.

Đội Việt Nam và Myanmar có trình độ tương đương ở Đông Nam Á. Tuy nhiên họ còn lợi thế là không bị vướng Covid-19. Myanmar chắc chắn cũng sẽ chơi phòng ngự phản công. Nhưng chúng tôi sẽ có đấu pháp để vượt qua đối thủ này. Chúng tôi coi 2 trận đấu với Hàn Quốc và Nhật Bản như 2 trận để tập luyện, lấy lại sức”.