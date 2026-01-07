Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Mai Đức Chung tìm nhân tài tại giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026

Quỳnh Phương
07/01/2026 17:16 GMT+7

Chiều 7.1, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, lễ khai mạc và các trận đấu mở màn giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 đã chính thức diễn ra.

HLV Mai Đức Chung dự khán tìm tài năng trẻ 

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Mai Đức Chung, Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam; ông Trần Huy Đức, Ủy viên BCH, Phó trưởng ban bóng đá nữ VFF; ông Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên ban Trọng tài VFF; ông Okiyama Masahiko, HLV trưởng đội tuyển U.16 nữ Việt Nam, chuyên gia phụ trách đào tạo bóng đá nữ trẻ.

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung dự lễ khai mạc

ẢNH: VFF

Cùng dự còn có bà Nguyễn Thanh Hà, Phó tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải; bà Trần Thị Bích Liên, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đơn vị đăng cai lượt đi. Đại diện nhà tài trợ chính có ông Nguyễn Đức Mẫn, đại diện Công ty CP Acecook Việt Nam. Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Mai Thế Hưng, Giám đốc đối ngoại Công ty CP Động Lực, cùng lãnh đạo các đội bóng, phóng viên báo chí, truyền hình và đông đảo khán giả.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà cho biết đây là năm thứ 3 liên tiếp VFF phối hợp cùng Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia. Đại diện BTC đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ, trách nhiệm của Acecook Việt Nam đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ và công tác đào tạo trẻ. Theo bà Nguyễn Thanh Hà, sự hỗ trợ này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, đồng thời tạo động lực để các cầu thủ nữ trẻ tiếp tục nỗ lực phát triển và khẳng định năng lực.

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF - phát biểu khai mạc giải

ẢNH: VFF

BTC tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị liên quan, tinh thần thi đấu nghiêm túc của các đội bóng và sự đồng hành của nhà tài trợ chính, giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, bảo đảm chất lượng chuyên môn và tinh thần fair-play.

Về phía nhà tài trợ chính, ông Nguyễn Đức Mẫn khẳng định Acecook Việt Nam tự hào tiếp tục đồng hành cùng giải đấu, coi đây là một phần trong cam kết lâu dài đối với sự phát triển của bóng đá nữ và thế hệ trẻ Việt Nam. Đại diện nhà tài trợ cho rằng bóng đá nữ là lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần khuyến khích nữ giới tự tin theo đuổi đam mê và khẳng định vị thế trong xã hội.

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 3.

Đại diện đơn vị nhà tài trợ chính của giải - Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam - phát biểu

ẢNH: VFF

Giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 có sự tham dự của 5 đội bóng gồm: Phong Phú Hà Nam, TP.HCM, Thái Nguyên T&T, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Lượt đi diễn ra từ 7.1 đến 20.1.2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; lượt về từ 27.1 đến 7.2.2026 tại Sân vận động Hà Nam (tỉnh Ninh Bình).

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 4.

Lịch thi đấu giải vô địch U.19 nữ quốc gia

ẢNH: VFF

Nhằm phục vụ người hâm mộ, VFF tổ chức livestream các trận đấu của giải trên kênh YouTube VFF Channel và fanpage Facebook VFF. Lượt trận mở màn diễn ra chiều 7.1 với các cặp đấu: Hà Nội - Phong Phú Hà Nam (15 giờ 30) và TP.HCM - Thái Nguyên T&T (18 giờ).

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc: 

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 5.

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 6.

Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 - Ảnh 7.

 

Khám phá thêm chủ đề

Bóng đá nữ VFF U.19 nữ vô địch quốc gia hlv mai đức chung
