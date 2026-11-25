Muốn giữ vững vị trí nhất bảng

Trao đổi với truyền thông hôm nay, 1 ngày trước trận đấu với U.17 Việt Nam, HLV Soumaila Coulibaly bày tỏ: "Chúng tôi sẽ chơi trận đấu ngày mai giống như 2 trận đấu trước. Chúng tôi cần ít nhất 1 điểm để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, U.17 Mali sẽ phải đối đầu với một đội tuyển mạnh là U.17 Việt Nam. Chúng tôi sẽ thể hiện khả năng của mình".

HLV Soumaila Coulibaly của U.17 Mali chia sẻ trước trận đấu với U.17 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng giải U.17 World Cup 2026 ẢNH: Hương Nguyễn

Dẫn dắt U.17 Mali toàn thắng 2 trận trước U.17 New Zealand (3-0) và U.17 Bỉ (tỷ số 2-1) để sớm giành vé đi tiếp. HLV Soumaila Coulibaly đánh giá: "Qua những gì tôi theo dõi ở 2 trận đấu vừa qua, U.17 Việt Nam chơi rất tốt. Họ là một đội tuyển mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tấn công quyết liệt và dữ dội. Chúng tôi muốn cải thiện lối chơi của mình bởi đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng".

Sẽ xoay tua đội hình nhưng mục tiêu vẫn là chiến thắng

Ông Soumaila Coulibaly cho biết thêm: "U.17 Việt Nam là một tập thể tốt, các cầu thủ trẻ của họ thi đấu đầy say mê. Điều đó rất quan trọng. Tôi đã theo dõi trận đấu gần nhất của họ, trận hòa 3-3 trước New Zealand. Họ có chất lượng chuyên môn tốt và chúng tôi phải hết sức dè chừng".

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Với mục tiêu tiến sâu tại giải, đến tận chung kết, HLV Soumaila Coulibaly cho biết sẽ xoay tua đội hình bởi toàn đội cần có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Thuyền trưởng U.17 Mali khẳng định sẽ thi đấu sòng phẳng với U.17 Việt Nam.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước U.17 New Zealand (3-0) và U.17 Bỉ (tỷ số 2-1), U.17 Mali đã có 6 điểm tuyệt đối, sớm giành vé vào vòng knock-out U.17 World Cup 2026. Trong khi đó, U.17 Bỉ xếp nhì bảng G với 3 điểm, còn U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand chia nhau hai vị trí cuối với cùng 1 điểm. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với U.17 Việt Nam nếu có được kết quả tốt trước U.17 Mali.