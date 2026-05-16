HLV Mourinho sắp tái hợp Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez giao nhiệm vụ đặc biệt

Theo Marca, HLV Mourinho hiện là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid và việc ông trở lại sân Bernabéu chỉ còn là vấn đề thời gian. Tờ nhật báo của Tây Ban Nha cho biết ban lãnh đạo "Kền kền trắng" xem HLV HLV Mourinho là người phù hợp nhất để tái thiết phòng thay đồ đang xuất hiện nhiều bất ổn.

HLV Mourinho đang trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí thuyền trưởng của Real Madrid ẢNH: REUTERS

Lần trở lại đặc biệt của HLV Mourinho

Nguồn tin này nhấn mạnh hàng loạt căng thẳng gần đây trong nội bộ Real Madrid đã khiến Chủ tịch Perez quyết định hành động mạnh tay. Những vụ va chạm giữa Aurélien Tchouaméni và Federico Valverde, hay phản ứng giận dữ của Kylian Mbappe với HLV Álvaro Arbeloa sau trận gặp Oviedo được xem là dấu hiệu cho thấy phòng thay đồ Real Madrid đang mất kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, ông Mourinho được đánh giá là mẫu HLV đủ cá tính và quyền lực để lập lại trật tự. Tờ Marca cho rằng Chủ tịch Florentino Perez không chỉ muốn HLV Mourinho dẫn dắt đội bóng về mặt chuyên môn, mà còn giao cho ông “nhiệm vụ đặc biệt” là tái thiết văn hóa phòng thay đồ, siết lại kỷ luật và đưa Real Madrid trở lại trạng thái ổn định.

Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất giúp HLV Mourinho vượt qua những ứng viên khác như HLV Mauricio Pochettino hay HLV Didier Deschamps.

Real Madrid tiến sát quyết định gây chấn động Mourinho trở lại Bernabeu

Vào đầu tuần, Chủ tịch Florentino Perez cũng đã “bật đèn xanh” cho sự trở lại của HLV Mourinho. Trong cuộc phỏng vấn với La Sexta, ông công khai nhắc đến chiến lược gia người Bồ Đào Nha với sự tôn trọng đặc biệt: “Ông ấy từng ở đây và nâng tầm đội bóng”.

Nhiều nhân vật cấp cao tại Real Madrid tin rằng giai đoạn HLV Mourinho dẫn dắt CLB từ năm 2010 đến 2013 chính là nền móng cho kỷ nguyên thành công sau đó, khi đội bóng Hoàng gia giành 4 chức vô địch Champions League chỉ trong 5 mùa giải từ 2014 đến 2018.

Theo Marca, Real Madrid hiện xem việc đưa HLV Mourinho trở lại là ưu tiên số một. Những vấn đề như khoản đền bù hợp đồng với Benfica trị giá khoảng 3 triệu euro không được xem là trở ngại lớn.

Điều khiến ban lãnh đạo Real Madrid quan tâm hơn nằm ở kế hoạch cải tổ lực lượng trong mùa hè tới. HLV Mourinho được đánh giá là sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc thanh lọc đội hình, quyết định ai ở lại và ai phải rời Bernabéu.

Real Madrid đang có biến động lớn ở mùa giải 2025 - 2026 ẢNH: REUTERS

Cũng theo Marca, nếu không có biến động bất ngờ, HLV HLV Mourinho có thể chính thức trở lại Real Madrid ngay sau khi mùa giải khép lại vào ngày 23.5. Đây sẽ là lần tái hợp rất đáng chú ý giữa một trong những HLV cá tính nhất bóng đá thế giới với đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.