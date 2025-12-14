HLV Philippines sung sướng tột độ vì tái đấu đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết: ‘Chúng tôi xứng đáng’

Đội tuyển Philippines hạnh phúc với lần đầu tiên vào chung kết SEA Games và sẵn sàng để gặp lại Việt Nam

Nhận xét về trận bán kết dài 120 phút và loạt đá luân lưu 11m thắng Thái Lan, ông Mark Torcaso nói: "Trận đấu quá cảm xúc và quyết liệt. Philippines lại có bàn thắng ở phút cuối giống trận gặp Việt Nam để thắp lại hy vọng. Chúng tôi càng chơi càng tốt và đã có một thế trận chặt chẽ. Bàn thua sớm không làm cho chúng tôi nao núng mà điều đó chỉ càng kích thích chúng tôi chơi hay hơn. Tôi cám ơn cầu thủ của mình đã chơi hết sức tập trung và mạnh mẽ đến giờ chót".

HLV đội tuyển nữ Philippines: ‘Chúng tôi đã tận hiến và xứng đáng đến chung kết’

HLV Mark Torcaso tự tin sẽ chơi tốt trước đội tuyển nữ Việt Nam. Ở vòng bảng, đội của ông đã thắng 1-0 ẢNH: KHẢ HÒA

Về quả phạt đền mà Philippines may mắn được hưởng do bóng chạm tay hậu vệ Thái Lan, HLV trưởng của Philippines nói: "Tôi không bình luận gì về quyết định của trọng tài, vì họ có toàn quyền trên sân. Họ có thể thổi hay không là quyền của trọng tài. Họ có góc quan sát tốt để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Họ đến từ những quốc gia ngoài Đông Nam Á nên chắc chắn không thể nghi ngờ gì về trình độ".

Highlight đội tuyển nữ Thái Lan - Philippines: Chủ nhà gục ngã trên chấm luân lưu

Ông Mark Torcaso cũng nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Philippines vào trận chung kết SEA Games sau 6 lần chỉ nhận huy chương bạc. Chúng tôi rất tự hào về điều này và đang nỗ lực tối đa để giành ngôi vô địch. Chúng tôi đã thi đấu tận hiến và xứng đáng với kết quả lọt vào chung kết".

Trận bán kết hơn 120 phút, Philippines đã vượt qua Thái Lan ẢNH: KHẢ HÒA

Gặp lại Việt Nam ở trận chung kết trong điều kiện mà thể lực đã bị bào mòn sau 120 phút thi đấu chính thức và loạt đá luân lưu 11m căng thẳng, liệu đội tuyển Philippines sẽ vẫn sung mãn đối đầu? Ông Mark Torcaso nhận xét: "Với 2 ngày nghỉ, chúng tôi đủ thời gian hồi phục sức nhanh cho trận chung kết. Tôi sẽ cho toàn đội tập nhẹ nhàng, thoải mái. Chúng tôi rất vui khi gặp lại Việt Nam, một đội bóng mạnh và rất bản lĩnh. Đó sẽ là một trận đấu cuối cùng của SEA Games hứa hẹn rất hay và hết sức thú vị".

Tiền đạo Philippines lấn lướt so với hậu vệ Thái Lan ẢNH; KHẢ HÒA

Trung vệ đội trưởng Long Moriah của đội Philippines, cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết tự tin đối đầu với Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Trung vệ đội trưởng Long Hali Moriah (5) bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Philippines có mặt ở trận chung kết: "Cảm xúc lúc này là rất hạnh phúc. Chúng tôi đã rất nỗ lực để thắng đội chủ nhà trong một trận đấu khó khăn nên niềm vui này không biết thế nào để lột tả. Sắp tới gặp lại Việt Nam là đội bóng từng nhiều lần vô địch SEA Games sẽ lại là thách thức lớn nữa cho chúng tôi. Chúng tôi đã thắng họ ở vòng bảng, nhưng chắc chắn trận chung kết sẽ không dễ dàng. Dù vậy chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm chiến thắng một lần nửa để làm nên lịch sử".