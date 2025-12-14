Báo Indonesia: '4 cầu thủ nhập tịch vẫn chưa đủ để sánh ngang đội tuyển nữ Việt Nam'

Sự chênh lệch về đẳng cấp khiến đội tuyển nữ Indonesia "thua thảm"

Ở trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đội tuyển nữ Indonesia 5-0. Hải Yến và Bích Thùy là những ngôi sao chơi rực sáng trên hàng công, mỗi người góp cú đúp bàn thắng. Trong khi đó, bàn thắng còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam trận này được ghi bởi đội trưởng Huỳnh Như.

Sau khi trận bán kết khép lại, CNN Indonesia bình luận: “Dù ra sân với đầy đủ 4 cầu thủ nhập tịch gồm Iris de Rouw, Emily Nahon, De Zeeuw, Warps Ipa Guusje nhưng đội tuyển nữ Indonesia không thể cản bước đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái chúng ta thua thảm 0-5, cùng với đó là một thế trận bị đè nén hoàn toàn trong suốt 90 phút”.

Chiến thắng đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Kênh truyền hình Indonesia nhấn mạnh: “Sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như chất lượng đội hình là điều mà CĐV Indonesia cảm nhận rõ ở trận đấu này. 4 vị trí nhập tịch chúng ta tăng cường trên sân là không đủ để so với sự đồng đều của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước hàng phòng ngự dày đặc của đội tuyển nữ Indonesia, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn tự tin phối hợp, luân chuyển bóng và tìm ra những thời cơ để ghi bàn. Ở chiều ngược lại, Iris de Rouw, Emily Nahon, De Zeeuw, Warps Ipa Guusje vẫn tỏ ra thiếu kết nối với các đồng đội, đặc biệt là những đợt phản công nhanh. Thậm chí, ở hàng thủ Iris de Rouw còn mắc sai sót nghiêm trọng, dẫn đến việc cô bị rút ra sớm”.

Trên trang Liputan6, ký giả Theresia Melinda Indrasari cũng bất ngờ dùng tiêu đề “Đội tuyển nữ Indonesia đã thua thảm 0-5 trước đội tuyển nữ Việt Nam, không thể vào chung kết SEA Games 33” để nói về trận đấu.

Theresia Melinda Indrasari bày tỏ: “Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam đã được thể hiện. Cũng giống trận ra quân gặp Thái Lan, đội tuyển nữ Indonesia phải chống đỡ liên tiếp các đợt tấn công như vũ bão của đối thủ. Bích Thùy, Hải Yến và Huỳnh Như cuối cùng là những người đã ghi bàn, dập tắt giấc mơ vào chung kết của các cô gái chúng ta. Những gì Indonesia làm được ở trận này là giây phút vùng lên ở cuối hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn. Các cô gái vàng của đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa cho thấy đẳng cấp và họ có mặt ở trận cuối cùng của SEA Games. Họ thật sự là một cường quốc của bóng đá của khu vực Đông Nam Á và hiện tại bóng đá nữ Indonesia khó lòng sánh kịp”.

Bích Thùy (23) ghi bàn đầu tiên, mở ra chiến thắng 5-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, trên trang Suara Merdeka, biên tập viên Hendra Setiawan cũng đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời, ông Hendra Setiawan cũng không quên dành lời khen cho hành trình tuyệt vời của đội tuyển nữ Indonesia ở giải năm nay.

Ông Hendra Setiawan nhận xét: “Nếu ai theo dõi bóng đá nữ cũng phải thừa nhận một điều rằng việc đội tuyển nữ Indonesia thất bại 0-5 trước đội tuyển nữ Việt Nam là kết quả dễ hiểu. Các cô gái vàng của Việt Nam chơi bóng đẳng cấp và đội hình cũng sở hữu quá nhiều cầu thủ chất lượng. Không những vậy, bóng đá nữ của Việt Nam cũng cho thấy sự chuẩn bị tương lai từ sớm, bằng chứng là ngôi sao nổi bật của họ là Huỳnh Như còn phải xuất phát từ ghế dự bị. Nhìn một cách công tâm, 5 bàn thắng mà đội tuyển nữ Việt Nam ghi được ở trận bán kết là quá ít so với những cơ hội họ tạo ra”.

“Thất bại 0-5 ở bán kết với đội tuyển nữ Indonesia không có gì là xấu hổ cả. Đội tuyển nữ Indonesia đã thể hiện sự tiến bộ trong giải đấu này, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Mặc dù giấc mơ vào chung kết của họ đã tan vỡ, nhưng đội của HLV Akira Higashiyama vẫn đang có cơ hội để mang về tấm HCĐ. Và nếu giành HCĐ, đây chắc chắn sẽ là một thành tựu quan trọng cho sự phát triển của bóng đá nữ Indonesia. Đồng thời, trận tranh HCĐ cũng sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho thể lực và tinh thần đối với đội tuyển nữ Indonesia tại Thái Lan”, ông Hendra Setiawan kết luận.