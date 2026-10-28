HLV Popov chẳng buồn dù Thể Công Viettel thua Seoul 0-5: ‘Đội tuyển Việt Nam còn thua Hàn Quốc 0-6 cơ mà’

Thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul trên sân Hàng Đẫy tối 28.10 khiến Thể Công Viettel nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7 trên mọi đấu trường. Tại bảng E AFC Champions League Two, đại diện Việt Nam cũng mới có 1 điểm sau 3 trận, đứng cuối bảng.

HLV Popov: 'Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn'

Đánh giá về thất bại trước nhà vô địch K-League, HLV Velizar Popov cho rằng kết quả trên sân Hàng Đẫy phản ánh phần nào khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhà cầm quân người Bulgaria chia sẻ: “Hôm nay, tôi không thể đòi hỏi các cầu thủ nhiều hơn nữa, bởi chúng tôi đang đối mặt với giới hạn về trình độ. Một bên là nhà vô địch K-League, bên còn lại là đội bóng Việt Nam. Sự khác biệt đó đã được thể hiện trên sân”.

HLV Popov trong buổi họp báo sau trận thua 0-5 trước FC Seoul ẢNH: MINH TÚ

Theo HLV Popov, chênh lệch về trình độ là một trong những nguyên nhân khiến CLB Thể Công Viettel phải nhận thất bại với tỷ số cách biệt. Ông cũng bất ngờ nhắc lại kết quả trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc mới đây để minh họa cho khoảng cách giữa hai nền bóng đá.

Ông Popov nói: “Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, tỷ số là bao nhiêu? Đó là trận thua 0-6”.

Dù vậy, HLV Popov không cho rằng chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng đã khiến các cầu thủ suy sụp về tinh thần. Ông đặc biệt hài lòng với nỗ lực của toàn đội trong hiệp hai, thời điểm CLB Thể Công Viettel cố gắng đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng.

HLV Popov đánh giá: “Tôi thấy tinh thần của các cầu thủ trong hiệp hai rất tốt. Họ đã thể hiện tất cả những gì mình có. Đội bóng lẽ ra có thể ghi được hai bàn thắng, vì vậy tôi không nghĩ vấn đề nằm ở tâm lý. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội”.

Thuyền trưởng của CLB Thể Công Viettel cũng nhấn mạnh những trận đấu có cường độ và chất lượng chuyên môn cao như cuộc đối đầu FC Seoul sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, qua đó cải thiện năng lực khi trở lại các giải đấu quốc nội.

“Tôi nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực và tin vào một tương lai tốt hơn, ngay cả khi không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó”, HLV Popov bày tỏ.

HLV Kim Gi-dong tự hào về FC Seoul

Ở phía đối diện, HLV Kim Gi-dong khẳng định FC Seoul không xem chuyến làm khách tại Việt Nam là trận đấu dễ dàng, dù đội bóng Hàn Quốc vừa sớm đăng quang K-League trước 5 vòng đấu. Ông cho biết FC Seoul từng sang Việt Nam tập huấn vào tháng 1.2025 và có dịp thi đấu với Thể Công Viettel cùng một số đội bóng khác. Tuy nhiên, theo HLV Kim Gi-dong, vị thế của FC Seoul ở thời điểm hiện tại đã khác khi đội bóng bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Hàn Quốc.

Ông Kim Gi-dong chia sẻ: “Không có trận đấu nào là dễ dàng. Hiện tại, FC Seoul là nhà vô địch K-League và chúng tôi bước vào trận đấu với tư cách đó. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay”.

HLV Kim Gi-dong và chân sút Leonardo Ruiz (phải) ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng 5-0 cũng có ý nghĩa quan trọng với FC Seoul trong hành trình tại AFC Champions League Two 2026 - 2027. Sau hai trận thua trước đó, đại diện Hàn Quốc cuối cùng đã giành được 3 điểm đầu tiên, qua đó tạo thêm động lực cho những trận đấu tiếp theo.

Trước lịch thi đấu dày đặc cùng những vấn đề về chấn thương của một số cầu thủ, HLV Kim Gi-dong cho biết ban huấn luyện đã chủ động điều chỉnh nhân sự để đảm bảo thể lực cho toàn đội. Đáng chú ý, khi được hỏi về chiếc thẻ đỏ của Yazan Al Arab trong hiệp hai, nhà cầm quân FC Seoul đưa ra nhận xét hài hước rằng có lẽ cầu thủ này chủ động nhận thẻ để có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Trong khi đó, tiền đạo Leonardo Ruiz, người ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo, cũng bày tỏ sự hài lòng sau trận đấu.

Chân sút FC Seoul nói: “Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng và có được 3 điểm. Cá nhân tôi cũng hạnh phúc khi ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo trong trận đấu hôm nay. Toàn đội luôn chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và đã thể hiện được điều đó trên sân. Tôi tự hào về các đồng đội của mình”.