U.23 Việt Nam: HLV Troussier gọi sao trẻ đang thi đấu ở châu Âu - gương mặt cực lạ

Cụ thể, nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam từng dự SEA Games 32 đã được ông Philippe Troussier triệu tập trở lại. Đó là các hậu vệ Quang Thịnh, Tiến Long, Tuấn Tài, Duy Cương, Ngọc Thắng, Minh Trọng, Văn Cường, các tiền vệ Công Đến, Đức Phú, Thái Sơn, Văn Khang, Nhật Nam, cùng hàng tiền đạo với Văn Trường, Văn Tùng, Quốc Việt. Đây là những cái tên được nhà cầm quân người Pháp "đóng khung" vào đội hình chính ở giải đấu tại Campuchia.

Đáng tiếc khi Văn Đô và Thanh Nhàn không góp mặt ở đợt tập trung sắp tới do chấn thương.

Ngoài ra, một số cầu thủ được triệu tập trước thềm SEA Games nhưng sau đó đã bị loại như Văn Phương, Hữu Nam, Vĩ Hào, Văn Bình, Hồng Phúc, được ông Troussier gọi lên đội U.23 Việt Nam đợt này.

HLV Troussier cũng thử sức nhiều gương mặt mới. Trong đó có thể kể đến là sự hiện diện của thủ thành Văn Việt, hậu vệ Đức Anh, tiền vệ Văn Toản, tiền đạo Nguyên Hoàng. Thủ thành Nguyễn Văn Việt vừa có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo SLNA khi có cơ hội được bắt chính ở 2 vòng đấu mới đây tại V-League. Đức Anh thì góp mặt trong đội hình U.20 Việt Nam thi đấu tại U.20 châu Á 2023, trong khi Văn Toản và Nguyên Hoàng là thành viên U.22 Việt Nam vô địch giải U.22 Đông Nam Á 2022.

Danh sách U.23 Việt Nam VFF

Đáng chú ý, HLV Troussier còn triệu tập Nguyễn An Khánh - cầu thủ đang chơi cho U.19 Sigma Olomouc (CH Czech).

Nguyễn An Khánh (Andrej Nguyễn) sinh ra ở CH Czech, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Vị trí chơi bóng sở trường của An Khánh là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái. Với sự đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U.19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng nhất Cộng hòa Séc. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo. An Khánh có lối chơi hiện đại, đậm chất kỹ thuật nhưng cũng mang tính trực diện đặc trưng của bóng đá châu Âu. An Khánh cũng vừa được gọi lên đội U.18 Cộng hòa Czech.

Việc cầu thủ gốc Việt Nguyễn An Khánh góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam cho thấy, HLV Troussier sẵn sàng mở cánh cửa đội tuyển cho những cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đang sinh sống và chơi bóng tại nước ngoài.

Andrej Nguyễn (giữa) trong màu áo U.19 Sigma Olomouc VFF CUNG CẤP

Việc trao cơ hội cho những cầu thủ được đào tạo tại châu Âu đang trở thành xu hướng ở nhiều nền bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Indonesia, Thái Lan hay Lào. Đội tuyển Việt Nam thời gian qua cũng có những ngôi sao Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Adriano Schmidt. Trong đó Văn Lâm đã vươn lên trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, ghi dấu ấn ở nhiều giải đấu như AFF Cup 2018, 2022, Asian Cup 2019 hay vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, U.23 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu Panda Cup 2023 tại Trung Quốc, nhưng do giải đấu bị hoãn, nên toàn đội phải thay đổi kế hoạch.

U.23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 5.6 tới tại Hà Nội. Trong giai đoạn tập trung này, đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp CLB Công an Hà Nội vào ngày 14.6 tại Trung tâm PVF, sau đó gặp CLB Hải Phòng ngày 17.6 tại sân Lạch Tray.