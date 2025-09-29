HnamMobile rời thị trường bán lẻ di động

Sáng 29.9, website cũng như fanpage chính thức của chuỗi cửa hàng HnamMobile đăng thông báo về quyết định dừng hoạt động kể từ ngày 1.10.2025. Cụ thể, đơn vị cho biết: "Sau 20 năm đồng hành, HnamMobile sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 1.10.2025. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt hành trình vừa qua".

HnamMobile là một trong những thương hiệu bán lẻ di động có tiếng tại TP.HCM Ảnh: HnamMobile

HnamMobile là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động tại TP.HCM, ra đời từ năm 2006, từng đi đầu trong việc xây dựng website thương mại điện tử vào thời điểm internet còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao vào năm 2016 - 2017, hệ thống này có gần 20 cửa hàng và là đối tác chiến lược của nhiều hãng công nghệ lớn. Tuy nhiên, dấu hiệu suy giảm bắt đầu xuất hiện từ năm 2019, số lượng cửa hàng giảm dần và chỉ còn lại 3 điểm bán trước khi đi đến quyết định đóng cửa.

Cái kết của HnamMobile tuy gây bất ngờ nhưng là kết cục được dự báo trước trong bối cảnh thị trường bán lẻ di động ngày càng khốc liệt. Nguyên nhân cốt lõi có thể do hệ thống này không thể giành được vị thế đại lý uy quyền của Apple (AAR), khiến HnamMobile mất đi lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng, giá cả và các chương trình khuyến mãi chính hãng.

Thách thức càng lớn hơn khi Apple siết chặt việc kinh doanh hàng xách tay trong những năm gần đây, vốn là một kênh cung ứng quan trọng cho các đơn vị không phải AAR. Cùng với đó, lợi nhuận trong ngành ngày càng khó khăn khi phí marketing và vận hành tăng cao. Trái lại, biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bán ra ngày càng mỏng. Những áp lực chồng chất này đã khiến thương hiệu kỳ cựu như HnamMobile không thể tiếp tục cuộc chơi.