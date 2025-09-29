Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

HnamMobile rời thị trường bán lẻ di động

Anh Quân
Anh Quân
29/09/2025 11:06 GMT+7

Chuỗi cửa hàng bán lẻ di động HnamMobile vừa thông báo ngừng hoạt động từ đầu tháng 10, sau hành trình gần 20 năm.

Sáng 29.9, website cũng như fanpage chính thức của chuỗi cửa hàng HnamMobile đăng thông báo về quyết định dừng hoạt động kể từ ngày 1.10.2025. Cụ thể, đơn vị cho biết: "Sau 20 năm đồng hành, HnamMobile sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 1.10.2025. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt hành trình vừa qua".

HnamMobile rời thị trường bán lẻ di động - Ảnh 1.

HnamMobile là một trong những thương hiệu bán lẻ di động có tiếng tại TP.HCM

Ảnh: HnamMobile

HnamMobile là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động tại TP.HCM, ra đời từ năm 2006, từng đi đầu trong việc xây dựng website thương mại điện tử vào thời điểm internet còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao vào năm 2016 - 2017, hệ thống này có gần 20 cửa hàng và là đối tác chiến lược của nhiều hãng công nghệ lớn. Tuy nhiên, dấu hiệu suy giảm bắt đầu xuất hiện từ năm 2019, số lượng cửa hàng giảm dần và chỉ còn lại 3 điểm bán trước khi đi đến quyết định đóng cửa.

Cái kết của HnamMobile tuy gây bất ngờ nhưng là kết cục được dự báo trước trong bối cảnh thị trường bán lẻ di động ngày càng khốc liệt. Nguyên nhân cốt lõi có thể do hệ thống này không thể giành được vị thế đại lý uy quyền của Apple (AAR), khiến HnamMobile mất đi lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng, giá cả và các chương trình khuyến mãi chính hãng.

Thách thức càng lớn hơn khi Apple siết chặt việc kinh doanh hàng xách tay trong những năm gần đây, vốn là một kênh cung ứng quan trọng cho các đơn vị không phải AAR. Cùng với đó, lợi nhuận trong ngành ngày càng khó khăn khi phí marketing và vận hành tăng cao. Trái lại, biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bán ra ngày càng mỏng. Những áp lực chồng chất này đã khiến thương hiệu kỳ cựu như HnamMobile không thể tiếp tục cuộc chơi.

Tin liên quan

Biểu tượng kết nối một thời của Apple vừa chính thức biến mất

Biểu tượng kết nối một thời của Apple vừa chính thức biến mất

Với macOS 26, Apple đã âm thầm ngừng hỗ trợ chuẩn kết nối FireWire, vốn từng được kỳ vọng vượt trội hơn USB.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Thương hiệu Bán lẻ Hàng xách tay đối tác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận