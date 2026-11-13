    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    'Hô biến' vé số hết hạn thành trúng giải, lừa đại lý 15,5 triệu đồng

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Nam thanh niên sửa ngày trên vé số hết hạn thành vé số trúng, mang đi lừa thành công một đại lý vé số ở xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai lấy 15,5 triệu đồng.

    Ngày 13.11, Công an xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết vừa bàn giao N.Q.V (26 tuổi, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai), nghi phạm liên quan vụ "hô biến" vé số hết hạn thành vé trúng, lừa đại lý 15,5 triệu đồng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    'Hô biến' vé số hết hạn thành trúng thưởng, lừa đại lý 15,5 triệu đồng - Ảnh 1.

    "Hô biến" vé số hết hạn thành trúng thưởng, lừa đại lý 15,5 triệu đồng, nhưng sau đó N.Q.V đã ra đầu thú

    ẢNH: CÔNG AN XÃ THUẬN LỢI

    Trước đó, ngày 29.10, N.Q.V mang 160 tờ vé số không trúng thưởng ngày 16.9 của Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh, sửa 2 tờ đầu thành ngày 28.10, rồi mang đến đại lý vé số của ông T.Q.S (ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi) đổi được 15,5 triệu đồng (giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng/vé - PV).

    Sau khi biết bị lừa đảo, ông T.Q.S đã đến Công an xã Thuận Lợi trình báo.

    Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã phối hợp công an các địa phương xác minh và xác định N.Q.V là kẻ đã lừa đổi vé số hết hạn thành vé trúng. Biết không thể trốn tránh, ngày 12.11, V. đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Tin liên quan

    TP.HCM: Bắt nhóm làm vé trúng thưởng giả để chiếm đoạt tiền người bán vé số dạo

    TP.HCM: Bắt nhóm làm vé trúng thưởng giả để chiếm đoạt tiền người bán vé số dạo

    Nhóm đối tượng dùng các tờ vé số giả của Xổ số kiến thiết Kiên Giang làm vé trúng để yêu cầu đổi thưởng từ người bán dạo.

    Khám phá thêm chủ đề

    Vé số vé số hết hạn thành trúng thưởng thành phố Đồng Nai đại lý vé số lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận