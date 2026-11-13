'Hô biến' vé số hết hạn thành trúng giải, lừa đại lý 15,5 triệu đồng

Ngày 13.11, Công an xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết vừa bàn giao N.Q.V (26 tuổi, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai), nghi phạm liên quan vụ "hô biến" vé số hết hạn thành vé trúng, lừa đại lý 15,5 triệu đồng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Hô biến" vé số hết hạn thành trúng thưởng, lừa đại lý 15,5 triệu đồng, nhưng sau đó N.Q.V đã ra đầu thú ẢNH: CÔNG AN XÃ THUẬN LỢI

Trước đó, ngày 29.10, N.Q.V mang 160 tờ vé số không trúng thưởng ngày 16.9 của Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh, sửa 2 tờ đầu thành ngày 28.10, rồi mang đến đại lý vé số của ông T.Q.S (ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi) đổi được 15,5 triệu đồng (giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng/vé - PV).

Sau khi biết bị lừa đảo, ông T.Q.S đã đến Công an xã Thuận Lợi trình báo.

Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã phối hợp công an các địa phương xác minh và xác định N.Q.V là kẻ đã lừa đổi vé số hết hạn thành vé trúng. Biết không thể trốn tránh, ngày 12.11, V. đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.