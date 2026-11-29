Theo bảng xếp hạng Henley Passport Index cập nhật tháng 11.2026, hộ chiếu Việt Nam hiện đứng thứ 85 thế giới, đồng hạng với Chad, Comoros, Guinea-Bissau và Jordan.

So với thời điểm giữa tháng 10, hộ chiếu Việt Nam tăng 4 bậc, đồng thời số điểm đến không yêu cầu xin visa trước tăng từ 49 lên 50.

Đối với du khách Việt Nam, Đông Nam Á vẫn là khu vực thuận tiện để lên kế hoạch du lịch nước ngoài nhờ chính sách miễn thị thực tại nhiều quốc gia, đường bay đa dạng và chi phí tương đối dễ tiếp cận.

Người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam có thể du lịch Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Lào, Campuchia và Myanmar mà không cần xin visa trước, với thời hạn lưu trú và điều kiện nhập cảnh tùy từng nước.

Hộ chiếu Việt Nam tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu tháng 11.2026 ẢNH: LÊ NAM

Ngoài Đông Nam Á, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực cho công dân Việt Nam còn có Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Chile, Panama, Barbados, Dominica, Belarus, Micronesia, quần đảo Cook...

Du khách Việt cũng có thể khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng thông qua hình thức cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival), như thiên đường nghỉ dưỡng Maldives, Nepal với những cung đường trekking trên dãy Himalaya, đảo quốc Mauritius hay Madagascar ở châu Phi. Một số điểm đến khác như Kenya, Seychelles áp dụng hình thức cấp giấy phép du lịch điện tử.

Tuy nhiên, việc không phải xin visa trước không đồng nghĩa du khách chỉ cần mang hộ chiếu là có thể nhập cảnh. Tùy quy định của từng quốc gia, khách có thể phải xuất trình vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng khách sạn, chứng minh khả năng tài chính, khai báo nhập cảnh trực tuyến hoặc đóng phí thị thực tại cửa khẩu. Du khách cần kiểm tra quy định nhập cảnh mới nhất của cơ quan lãnh sự nước sở tại trước khi đặt vé máy bay và các dịch vụ du lịch.

Trên bảng xếp hạng tháng 11.2026, Singapore tiếp tục giữ vị trí số một thế giới khi công dân nước này có thể tiếp cận 193 điểm đến không cần xin thị thực trước.

Nhật Bản và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đồng hạng hai với 188 điểm đến. Hàn Quốc đứng thứ ba với 187 điểm đến, trong khi 12 quốc gia châu Âu cùng giữ vị trí thứ tư với 185 điểm đến.

Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia đứng thứ 6 thế giới. Thái Lan, Indonesia và Philippines lần lượt xếp hạng 64, 67 và 72. Việt Nam đứng trên Campuchia (88), Lào (90) và Myanmar (92).

Thái Lan là một trong những điểm đến thuận tiện đối với du khách Việt nhờ chính sách miễn thị thực ẢNH; LÊ NAM

Henley Passport Index do Henley & Partners công bố và cập nhật hằng tháng, dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), đánh giá khả năng tiếp cận 227 điểm đến của 199 hộ chiếu trên thế giới. Theo phương pháp tính của tổ chức này, các điểm đến miễn thị thực, cấp thị thực tại cửa khẩu hoặc áp dụng giấy phép du lịch điện tử đủ điều kiện đều được tính điểm. Những điểm đến yêu cầu du khách xin thị thực điện tử (e-visa) và được phê duyệt trước khi khởi hành không được tính vào nhóm này.

Kể từ đầu năm 2026, thứ hạng hộ chiếu Việt Nam có nhiều biến động. Từ vị trí 86 vào tháng 1, Việt Nam vươn lên hạng 84 vào tháng 3, sau đó giảm xuống hạng 89 vào tháng 10, trước khi phục hồi trong tháng 11.



