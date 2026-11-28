Cộng hưởng nhiều động lực tăng trưởng

Trong khi ngành du lịch đang tất bật chuẩn bị cho mùa cao điểm Giáng sinh và năm mới, TP.HCM đã hoàn thành chỉ tiêu tổng thu cả năm 2026. Theo Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch trong 11 tháng 2026 ước đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ và vượt 416 tỉ đồng so với kế hoạch cả năm. TP ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% và gần 47,6 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,39%. Kết quả này càng đáng chú ý trong bối cảnh các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok (Thái Lan), Singapore hay Kuala Lumpur (Malaysia) liên tục đổi mới sản phẩm, gia tăng đầu tư để cạnh tranh thu hút du khách quốc tế.

Khách quốc tế tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy tổng thu du lịch TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, Th.S Mai Thuận Lợi, Giám đốc tài chính Công ty Du lịch quốc tế Hành Trình Vàng, đánh giá việc về đích sớm không đơn thuần là thành tích về doanh thu hay tiến độ hoàn thành kế hoạch mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với thị trường và chuyển hóa tài nguyên du lịch thành giá trị kinh tế của TP.HCM. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch đạt gần 30%, trong khi lượng khách nội địa chỉ tăng hơn 4% và khách quốc tế tăng tới 33,5%. Sự chênh lệch này cho thấy tăng trưởng du lịch không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô nguồn khách mà còn có thể gắn với sự dịch chuyển cơ cấu thị trường, đặc biệt là sự gia tăng của dòng khách quốc tế, vốn có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm tại điểm đến.

Một trong những động lực quan trọng nhất là việc mở rộng không gian du lịch sau sáp nhập. Nếu trước đây thế mạnh của TP.HCM chủ yếu tập trung vào du lịch đô thị, văn hóa - lịch sử, thương mại, ẩm thực và hội nghị, hội thảo thì nay hệ tài nguyên đa dạng hơn với biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái, làng nghề và du lịch công nghiệp. Những hạn chế về không gian nghỉ dưỡng của du lịch đô thị có thể được bổ sung bằng lợi thế biển đảo. Ngược lại, các khu vực nghỉ dưỡng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn khách, năng lực xúc tiến và mạng lưới dịch vụ của một đô thị lớn. Sự bổ trợ này giúp TP.HCM có thêm điều kiện trở thành điểm đến tổng hợp, nơi du khách có thể kết hợp nhiều mục đích du lịch trong cùng một chuyến đi.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông Công ty CP Du lịch Vietravel, phân tích: Không gian phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) lữ hành thiết kế sản phẩm. Sự kết hợp giữa một trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ năng động với không gian du lịch biển tại Vũng Tàu, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo; hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ cùng các giá trị văn hóa, làng nghề và công nghiệp tại khu vực Bình Dương cho phép hình thành những chuỗi sản phẩm có tính bổ trợ cao.

"Không gian mới không chỉ giúp TP có thêm tài nguyên du lịch, mà còn tạo điều kiện để tổ chức các hành trình dài ngày, đa dạng trải nghiệm và đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng hơn", bà Khanh nhận định. Cùng với việc mở rộng không gian, ngành du lịch TP đang chuyển dịch từ khai thác tài nguyên theo hướng tham quan đơn thuần sang phát triển các sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm như du lịch đường sông, khám phá di sản đô thị, ẩm thực, kinh tế ban đêm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Các sự kiện văn hóa, thể thao giúp TP.HCM chủ động tạo nguồn khách quanh năm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một thay đổi đáng kể khác của du lịch TP.HCM là khả năng chủ động tạo nguồn khách thông qua các sự kiện. Thay vì chờ đợi nhu cầu du lịch vào những mùa cao điểm truyền thống, TP có thể tạo ra những lý do cụ thể để du khách tìm đến vào nhiều thời điểm trong năm. Giá trị của một sự kiện không chỉ nằm ở doanh thu trực tiếp mà còn ở sức lan tỏa đối với hàng không, vận tải, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Tiếp tục tăng giá trị trên mỗi lượt khách

Dù đã vượt chỉ tiêu tổng thu cả năm, ngành du lịch TP.HCM vẫn đang tăng tốc để khai thác sức mua trong tháng cuối năm. Đợt kích cầu du lịch ghi nhận 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm từ 20 - 48% giá phòng niêm yết, các DN lữ hành giới thiệu tour chỉ từ 200.000 đồng/khách. Đáng chú ý, giải Marathon quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 4 - 6.12 dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên. Thay vì chỉ phục vụ khách trong những ngày diễn ra giải chạy, các khách sạn, DN lữ hành được vận động xây dựng những gói ưu đãi riêng cho vận động viên và người thân, khuyến khích họ tiếp tục lưu trú, khám phá thành phố. Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM cũng được nối dài đến hết ngày 12.12 với nhiều trải nghiệm từ đô thị đến làng nghề, biển đảo.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm sẽ thu hút thêm du khách, khuyến khích khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn cho lưu trú, ẩm thực, tham quan và mua sắm. Sức mua của du khách trong mùa cao điểm sẽ góp phần tăng doanh thu cho DN và hộ kinh doanh, qua đó nâng mức đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế TP.

Không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập tạo thêm dư địa phát triển sản phẩm cho các DN ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo các chuyên gia, TP.HCM hoàn toàn có cơ sở để hướng đến vị thế một trung tâm du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, TP cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về số lượng sang tăng trưởng về chất lượng và giá trị. Trước hết, TP.HCM cần phát triển như một điểm đến đa trải nghiệm, thay vì chỉ là cửa ngõ đón khách quốc tế. Một du khách có thể dành thời gian khám phá lịch sử, kiến trúc, ẩm thực và nhịp sống đô thị, sau đó tiếp tục trải nghiệm rừng ngập mặn Cần Giờ, nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, Vũng Tàu hay khám phá thiên nhiên, lịch sử tại Côn Đảo. Khi các sản phẩm được kết nối thuận tiện, những chuyến tham quan ngắn ngày có thể trở thành các kỳ nghỉ dài hơn. TP cũng cần tận dụng thế mạnh về thương mại, tài chính, y tế và khả năng kết nối quốc tế để phát triển các phân khúc có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, du lịch kết hợp công tác và nghỉ dưỡng (bleisure), du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và du lịch gắn với các sự kiện giải trí quy mô lớn. Đặc biệt, việc xây dựng lịch sự kiện quốc tế xuyên suốt năm sẽ giúp giảm tính mùa vụ, tạo nguồn khách ổn định cho các ngành dịch vụ.

Th.S Mai Thuận Lợi cho rằng TP còn nhiều dư địa khai thác kinh tế ban đêm. Các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, ẩm thực, mua sắm và giải trí về đêm cần được phát triển bài bản, có bản sắc, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ.

"Trong dài hạn, mục tiêu của du lịch TP.HCM là phải làm cho mỗi ngày du khách ở lại TP trở nên đáng giá hơn. Khi đó, tăng trưởng doanh thu sẽ là kết quả của năng lực cạnh tranh thực chất thay vì chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng quy mô thị trường khách", ông Lợi nhấn mạnh.