Các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM cho vay bất động sản lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) và du lịch (gồm nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng) đạt 112.600 tỉ đồng, chiếm khoảng 7% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn. Đây là 3 lĩnh vực không tính dư nợ cho vay vào tín dụng bất động sản trong năm 2026, nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cơ cấu phân bổ dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt 5.873 tỉ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2025 và tăng 39% so với cùng kỳ. Các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách về phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ (Nghị quyết 33/NQ-CP) và cơ chế chính sách của NHNN liên quan đến các quy định về tín dụng, lãi suất cho vay nhà ở xã hội. Trong đó, cho vay xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đạt 3.508 tỉ đồng và cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đạt 2.364 tỉ đồng.

Dư nợ cho vay nhà ở xã hội tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đối với cho vay bất động sản để phát triển hạ tầng KCN-KCX đạt 78.868 tỉ đồng, tăng 2,24% so với cuối năm và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó, cho vay xây dựng, cải tạo, thuê cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng trong KCN-KCX để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại tăng trưởng cao hơn, tăng 18,2% và đạt 70.558 tỉ đồng, chiếm 89,4% dư nợ cho vay BĐS khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong khi đó, dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 27.847 tỉ đồng, giảm 15,7% so với cuối năm và giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, cơ chế chính sách cùng với giải pháp của ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện để để phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để phát triển ngành du lịch, phát triển hạ tầng KCN-KCX. Tuy nhiên, những xu hướng tăng trưởng bền vững, với yêu cầu về phát triển KCN-KCX xanh, hiện đại, cũng như phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực này và hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng trong trung dài hạn.