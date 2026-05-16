Hộ có doanh thu dưới 1 tỉ đồng bao giờ phải kê khai?

Đầu năm 2027 mới kê khai

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tại buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất chiều 13.5, cho biết tại khoản 1 điều 8 Nghị định 68 của Chính phủ về hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh đã quy định với hộ dưới 1 tỉ đồng/năm thì đến ngày 31.1 năm sau (tức là 31.1.2027) mới phải kê khai. Bên cạnh đó, chế độ kế toán quy định có 5 sổ với hộ kinh doanh nhưng riêng với hộ có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu của cả năm để tự theo dõi. Trường hợp các hộ khi có mức doanh thu trên 1 tỉ đồng thì sang năm phải kê khai nộp thuế. Nếu doanh thu không trên 1 tỉ đồng vẫn gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm thì sang đầu năm 2027 mới phải thông báo, kê khai với cơ quan thuế ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Tháp cũng đã có công văn hướng dẫn về việc thực hiện sổ sách kế toán, khai thuế đối với hộ có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm. Cụ thể, hộ kinh doanh không phải nộp tờ khai hàng quý mà chỉ gửi thông báo doanh thu năm 2026 theo Mẫu 01/TKN-CNKD chậm nhất ngày 31.1.2027. Riêng đối với hộ, cá nhân mới ra kinh doanh trong năm 2026 thì gửi thông báo 2 lần. Lần 1 chậm nhất ngày 31.7.2026, thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2026; Lần 2 chậm nhất ngày 31.1.2027, thông báo doanh thu 6 tháng cuối năm 2026. Trong năm 2026, nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng 1 tỉ đồng thì hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp tờ khai thuế tại quý có doanh thu phát sinh vượt ngưỡng và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đồng thời, theo dõi sổ sách kế toán theo quy định tại Thông tư 152/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Chuyên gia thuế, luật sư (LS) Trần Xoa - Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, giải thích thêm quy định như vậy nhưng không phải hộ nào cũng để đến tháng 1.2027 mới thông báo, kê khai doanh thu năm 2026. Trường hợp nếu các hộ đến tháng 9 (thuộc quý 3/2026) nhưng ước tính doanh thu lũy kế từ đầu năm đã vượt ngưỡng 1 tỉ đồng thì bước sang tháng 10 sẽ phải kê khai nộp thuế quý 3/2026. Tương tự, nếu đến tháng 11 ước tính doanh thu vượt lên trên 1 tỉ đồng/năm thì bước sang tháng 1.2027 phải kê khai nộp thuế cho quý 4/2026 (đồng thời khi đó kê khai nộp thuế cho cả năm 2026). "Cá nhân, hộ kinh doanh hiện nay chưa cần phải kê khai, thông báo thuế nếu ước tính doanh thu cả năm 2026 dưới 1 tỉ đồng. Chỉ thực hiện kê khai liền ngay sau khi quý có phát sinh doanh thu cao hơn ngưỡng này. Nếu các hộ kê khai, thông báo doanh thu năm 2026 sau ngày 31.1.2027 thì sẽ bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế", LS Xoa lưu ý.

Cẩn thận rơi vào hành vi trốn thuế?

Việc nhiều cá nhân, hộ kinh doanh lo lắng về thời gian kê khai thuế là bởi nếu trễ hạn sẽ bị xử phạt, thậm chí có thể bị quy vào tội trốn thuế. Cụ thể, theo luật Quản lý thuế năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7 tới, 10 hành vi bị xác định là trốn thuế được quy định rất rõ. Trong đó, dẫn đầu các hành vi liên quan đến kê khai quyết toán thuế như không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn. Sau đó là các hành vi như không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; Không xuất hóa đơn hoặc ghi giá bán thấp hơn thực tế; Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp...

Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử với cơ quan thuế ẢNH: NG.NGA

Với các quy định này, nếu không nắm rõ thời gian kê khai nộp thuế, có thể vô tình rơi vào hành vi trốn thuế, sẽ bị xử phạt.

Song song với việc chậm thông báo doanh thu hay kê khai thuế, hộ kinh doanh cũng cần chú ý để tránh bị xử phạt nếu không kịp thông báo số tài khoản và số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế. Mới nhất, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2026 quy định các hộ kinh doanh, cá nhân đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 hoặc chưa gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định thì gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử chậm nhất là ngày 31.7. Như vậy nếu người nộp thuế không thông báo số tài khoản hoặc thông báo sau ngày này có thể bị xử phạt hành chính từ 2 - 6 triệu đồng, theo Nghị định 310/2025 của Chính phủ.

Đáng chú ý, trong các hành vi được liệt kê dễ bị xem là trốn thuế thì liên quan đến sử dụng hóa đơn là dễ gặp. Mới đây, trả lời thắc mắc của người nộp thuế, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đưa ra lưu ý là các hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải xuất hóa đơn cho mọi giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ (bao gồm cả bán lẻ cho người mua không lấy hóa đơn). Ngoài ra theo LS Trần Xoa, các hộ kinh doanh dễ mắc phải lỗi khi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn (như hóa đơn ma, hóa đơn khống). Trên thực tế có những trường hợp vô tình, chẳng hạn như người mua nhận phải hóa đơn của doanh nghiệp đã bỏ trốn, tạm ngừng hoạt động kinh doanh sau đó. Hay thực tế phát sinh đã nhận hóa đơn trước đó nhưng một thời gian sau, cơ quan thuế loại trừ những hóa đơn này vì đơn vị cung cấp hóa đơn đã ngừng hoạt động và hóa đơn không được xem là hợp pháp (dù trên hóa đơn có mã của cơ quan thuế). Vì vậy người nộp thuế nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các quy định liên quan về thuế để tránh sai sót có thể dẫn đến bị xử phạt.

Theo Bộ Tài chính, khi ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh là 1 tỉ đồng/năm thì có khoảng hơn 2,5 triệu hộ thuộc diện không phải nộp thuế. Ngoài ra, khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi. Dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế các hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỉ đồng. Đối với doanh nghiệp là trên 2.000 tỉ đồng.