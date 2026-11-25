Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Công điện 36 hướng dẫn Nghị quyết 63 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Việc xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện quy định. Điều này có nghĩa không phải tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài đương nhiên được xóa nợ. Chỉ có người nộp thuế được cơ quan thuế xác định thuộc trạng thái 03 (người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) tính đến hết ngày 23.10.2026 mới thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết này.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp trạng thái 03, 06 đủ điều kiện sẽ được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trạng thái 03, 06 tính đến hết ngày 23.10.2026 đang còn nợ lệ phí môn bài (bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1.1.2017), tiền chậm nộp lệ phí môn bài (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1.7.2013) trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thì được xử lý xóa. Người nộp thuế trạng thái 03, 06 như trên chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Như vậy, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài thì tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ khai, nộp và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Chính thức xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho 2,5 triệu người nộp thuế

Đồng thời, chính sách đặc thù chỉ áp dụng đối với người nộp thuế trạng thái 03, 06 đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước và đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế cho cơ quan thuế chậm nhất hết ngày 30.6.2028. Trường hợp người nộp thuế mới nộp một phần tiền thuế nợ gốc, hay vẫn còn đang nợ thuế giá trị gia tăng hoặc tiền thuê đất thì vẫn không đủ điều kiện để xử lý xóa tiền nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp như quy định. Chỉ khi nào hộ kinh doanh, doanh nghiệp trạng thái 03, 06 nộp đủ tiền thuế nợ gốc phải nộp, gồm cả khoản thuế giá trị gia tăng hoặc tiền thuê đất còn nợ, và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) cùng với việc nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế hợp lệ cho cơ quan thuế chậm nhất hết ngày 30.6.2028 thì mới được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp theo chính sách đặc thù này.

Cũng theo hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ của người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và người nộp thuế đã nộp đủ nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chậm nhất ngày 30.6.2028 mà vẫn chưa được xử lý xóa tiền chậm nộp thì người nộp thuế vẫn được áp dụng chính sách đặc thù nêu trên, cơ quan quản lý thuế tiếp tục có trách nhiệm xử lý xóa tiền chậm nộp theo quy định.

Một lưu ý khác là đối với người nộp thuế trạng thái 03, 06 tính đến ngày 23.10.2026, cơ quan quản lý thuế chỉ không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản tiền chậm nộp đã được xác định đủ điều kiện xóa. Đối với khoản tiền thuế nợ gốc và thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chưa nộp vào ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp khác thì người nộp thuế vẫn thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế theo pháp luật về quản lý thuế.