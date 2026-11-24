Làm gì để được xóa nợ lệ phí môn bài?

Hôm qua (23.11), chia sẻ trên trang cá nhân, ông H.H, đại diện một đơn vị tư vấn pháp lý, cho biết đã đến cơ quan thuế nộp bộ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo Mẫu 24/ĐKT cho một công ty trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), chỉ 2 ngày sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 63/2026 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT).

Đây là bước đầu tiên trong hành trình đưa một công ty đã ngừng hoạt động nhiều năm trở về trạng thái pháp lý rõ ràng, tiến tới hoàn tất thủ tục giải thể. Ông H.H cho biết đang chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế về việc xử lý tiền lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế. Ông chia sẻ: "Với những người đang làm thủ tục giải thể như tôi, điều đáng quan tâm nhất lúc này là chính sách mới sẽ được áp dụng vào từng hồ sơ thực tế như thế nào?". Đây cũng là vấn đề được rất nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp (DN) bày tỏ quan tâm và trao đổi trong các diễn đàn về thuế.

Cần đơn giản thủ tục về đóng mã số thuế để nhanh chóng giải quyết số lượng người nộp thuế trạng thái 03, 06 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Nghị quyết của Quốc hội, NNT ở trạng thái mã số thuế 03 (ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc mã số thuế 06 do cơ quan thuế "chốt sổ" tính đến hết ngày 23.10.2026 sẽ được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Tuy nhiên, việc xóa nợ nêu trên chỉ khi NNT đáp ứng đủ điều kiện là đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc (là tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh trừ lệ phí môn bài) và đã nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ, được cơ quan thuế tiếp nhận.

Như vậy, bắt buộc NNT phải hoàn tất các khoản nợ thuế khác và nộp đủ hồ sơ thì mới được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ. Đối với các hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất là ngày 30.6.2028 mà cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xóa nợ thì sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của Nghị quyết này. Nghị quyết cũng yêu cầu cơ quan quản lý thuế kịp thời xác định các khoản lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đủ điều kiện xóa nợ để không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với các khoản tiền này…

Chuyên gia về thuế Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, đánh giá việc xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với NNT trạng thái 03, 06 là chủ trương đúng đắn. Việc yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế gốc mới được miễn khoản tiền chậm nộp là hợp lý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn là đơn giản hóa thủ tục để người nộp thuế có thể hoàn thành đóng mã số thuế khi không còn kinh doanh.

Cần sự cải tổ, đơn giản thủ tục đóng mã số thuế

Cũng bày tỏ sự hoan nghênh về tính kịp thời của Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp của Quốc hội, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty luật Việt Tín Nghĩa, cho rằng rất nhiều hộ kinh doanh, DN trạng thái 03, 06 e ngại về thủ tục giải thể, đóng mã số thuế. Việc được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp mới chỉ giúp họ được nhẹ gánh tài chính một phần, nhưng các thủ tục, hồ sơ khai thuế bắt buộc vẫn phải thực hiện theo quy định.

Chẳng hạn, các DN thường phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý và tạm khai thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, khoảng 6 - 7 tờ khai thuế trong một năm. Nếu đơn vị nào chọn kê khai theo tháng thì có thể nhiều hơn. Giả sử một DN đã ngừng hoạt động trên 10 năm thì số lượng tờ khai thuế sẽ rất lớn. Chưa kể nhân sự thực hiện kế toán thường thay đổi, thậm chí người đại diện pháp luật của DN cũng thay đổi nên hồ sơ không còn lưu giữ. Vì vậy, Dự thảo nghị quyết chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho NNT của Chính phủ đã đưa ra quy định NNT trạng thái 03, 06 không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế (theo cách hiểu là không có hoạt động, không phát sinh doanh thu) là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, ông Nghĩa đề xuất nên quy định cho phép chỉ nộp 1 tờ khai cho một loại thuế trong 1 năm với thời gian còn hoạt động. Ví dụ với thuế giá trị gia tăng thì DN chỉ kê khai 1 tờ cho một năm; thuế thu nhập DN chỉ kê khai 1 tờ/năm. Tương tự, nên bỏ yêu cầu gửi sao kê tài khoản ngân hàng từ khi thành lập đến nay, vì trước đây nhiều hộ kinh doanh không tách bạch riêng tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh. Hoặc có hộ, DN đã thay đổi tài khoản ngân hàng thì cũng không thể có sao kê đầy đủ… Đặc biệt, nên quy định có thời hạn về việc cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ giải thể, chấm dứt mã số thuế trong thời gian từ 10 - 15 ngày. Nếu sau thời gian này thì cơ quan thuế liên thông với đơn vị cấp giấy đăng ký kinh doanh thực hiện mã số thuế.

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho rằng xóa nợ mới giải quyết được một phần vấn đề, điểm nghẽn lớn hơn là yêu cầu hoàn thiện hồ sơ để chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Với DN đã ngừng hoạt động 10 - 20 năm, việc khôi phục sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, bổ sung chứng từ và hồ sơ khai thuế của cả giai đoạn dài gần như không khả thi. Chủ DN có thể đã chuyển nơi cư trú, kế toán không còn liên hệ được, chứng từ thất lạc. Muốn hoàn thiện hồ sơ, DN phải thuê dịch vụ kế toán, phát sinh chi phí trong khi không còn nguồn thu. Từ đó, ông Được đề xuất xem xét cho NNT không phải thực hiện thủ tục kê khai thuế khi đã ngừng hoạt động trên 10 năm. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định không nộp tờ khai thuế cho giai đoạn ngừng hoạt động, không phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng cần có thêm quy định là không phải thực hiện luôn sổ sách kế toán kèm theo. Khi đó, NNT sẽ thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời không phải thực hiện một số thủ tục như ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính hay lục tìm hồ sơ khai thuế. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình xử lý NNT trạng thái 03, 06 nhanh hơn.