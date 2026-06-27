Hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế đến hết năm 2026

Đối tượng được gia hạn thời gian nộp thuế gồm: doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp), hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80 cũng được hỗ trợ.

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng.

Cụ thể, kỳ tính thuế tháng 5 năm 2026 chậm nhất là ngày 20.11.2026.

Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9.2026 chậm nhất là ngày 21.12.2026.

Kỳ tính thuế quý 2/2026 chậm nhất là ngày 2.11.2026.

Kỳ tính thuế quý 3/2026 chậm nhất là ngày 30.12.2026.

Quy định nêu trên không áp dụng đối với số thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2/2026 là 3 tháng; thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3/2026 là 2 tháng.

Theo đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2/2026 chậm nhất ngày 2.11.2026.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3/2026 chậm nhất ngày 30.12.2026.

Thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 là 5 tháng.

Cụ thể, với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (là số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026) của người nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 2.11.2026.

Nghị định quy định không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp. Trường hợp Hệ thống thông tin quản lý thuế đã tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, hủy số tiền chậm nộp đã tính trong thời gian được gia hạn theo quy định.

Theo đó, danh mục các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được áp dụng thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất gồm 43 lĩnh vực.

Cụ thể gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic...;

Xây dựng; vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo;

Hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý lữ hành, kinh doanh tour du lịch và hoạt động liên quan đến du lịch khác.