Theo nghị quyết, chính sách áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc ngay sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025.

Đồng thời, áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc diện sáp nhập nhưng nghỉ việc trong thời gian từ ngày 26.5.2026 đến hết ngày 30.7.2026 do kiện toàn, cơ cấu lại nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người hoạt động không chuyên trách chưa đến tuổi nghỉ hưu được hưởng chính sách theo từng nhóm thời gian công tác ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Về mức hỗ trợ, người hoạt động không chuyên trách chưa đến tuổi nghỉ hưu được hưởng chính sách theo từng nhóm thời gian công tác.

Cụ thể, người có dưới 5 năm công tác được hỗ trợ một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; được hưởng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; đồng thời được hỗ trợ 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên, mức hỗ trợ được tính theo thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Trường hợp còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu được hỗ trợ bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm. Trường hợp còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu được hỗ trợ bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Các đối tượng này đồng thời được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác, hỗ trợ 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm và được thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội theo quy định.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, Nghị quyết quy định được hưởng hỗ trợ một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng. Việc xác định thời gian công tác, tiền lương và phụ cấp để tính mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 154/2025.

Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không được hưởng chính sách hỗ trợ, gồm: công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách; người sau sắp xếp vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách; hoặc đã được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đơn vị hành chính.

Trường hợp đã nhận hỗ trợ nhưng trong thời hạn 60 tháng được bầu cử, tuyển dụng hoặc bố trí trở lại làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền hỗ trợ đã nhận.

Nghị quyết giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm rà soát, xét duyệt, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện, tổ chức chi trả và quyết toán kinh phí; UBND thành phố chỉ đạo, thẩm định nhu cầu kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 5.11.