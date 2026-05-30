Hỗ trợ tiền cho giáo viên mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp

Ngày 30.5, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3, thông qua 53 nghị quyết quan trọng và 2 báo cáo về các chính sách kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Kỳ họp thứ 3, HDNĐ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: T.N

Cụ thể, mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ em/tháng đối với trẻ em mầm non thuộc diện quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Mức hỗ trợ 960.000 đồng/giáo viên/tháng đối với giáo viên mầm non thuộc diện quy định tại khoản 1 điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Kinh phí để triển khai nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời huy động các nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Nâng mức phụ cấp, hỗ trợ các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HDNĐ tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: T.N

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn thì Bí thư Chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng mức phụ cấp là 2,67 lần mức lương cơ sở/mỗi chức danh/tháng; trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ dân phố hưởng mức phụ cấp là 2,66 lần mức lương cơ sở/mỗi chức danh/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại thì bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố mức phụ cấp là 2,17 lần mức lương cơ sở/mỗi chức danh/tháng; trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ dân phố hưởng mức phụ cấp là 2,16 lần mức lương cơ sở/mỗi chức danh/tháng...

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có 1.710 thôn, tổ dân phố. Việc ban hành nghị quyết này nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời thay thế nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ 1,5 - 2,15 mức lương cơ sở/mỗi chức danh/tháng; HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) cũng ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với các chức danh này từ 1,2 - 1,7 mức lương cơ sở/mỗi chức danh/tháng.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: T.N

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết kỳ họp thứ 3 được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; đồng thời, thực hiện rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo lộ trình và quy định của Trung ương.

"Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp thiết thực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả", ông Tuy nói.