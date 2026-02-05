Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Hóa chất và nước lã cho 'ra lò' 60.000 lít 'giấm gạo lên men tự nhiên'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
05/02/2026 12:21 GMT+7

Pha trộn axit axetic công nghiệp với nước lã làm... giấm, một cơ sở sản xuất ở Nghệ An đã ra cho 'ra lò' khoảng 60.000 lít giấm giả với nhãn 'giấm gạo lên men tự nhiên'.

Ngày 5.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (33 tuổi, ngụ xóm 14, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An), để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc

ẢNH: C.A

Trước đó, Lê Thị Lộc lập cơ sở sản xuất giấm mang tên Lộc Bình có địa chỉ số 31 Trần Đăng Ninh, P.Thành Vinh, Nghệ An. Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, Lộc đã sử dụng nhà ở của mình tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả bằng cách dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó chiết vào chai nhựa, đóng thùng cát tông để tung ra thị trường. Số giấm giả này được nhập cho tiểu thương tại các chợ, cửa hàng tạp hóa ở Nghệ An và các tỉnh khác.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí gây ung thư hoặc tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

- Ảnh 2.

Hóa chất axít acetic pha với nước lã thành "giấm gạo" của Lê Thị Lộc

ẢNH: C.A

- Ảnh 3.

Lực lượng công an đang kiểm tra tại cơ sở sản xuất giấm giả của Lê Thị Lộc

ẢNH: C.A

Tại nhà riêng của Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng cát tông, 21.000 nhãn hiệu "Giấm gạo nếp Thanh Phương", 10 lít axít acetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít đựng axit acetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Lực lượng chức năng cũng đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh tại Nghệ An, phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả.

- Ảnh 4.

Giấm giả được đóng chai, thùng carton rồi tung ra thị trường

ẢNH: C.A

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận để rút ngắn thời gian sản xuất giấm và tăng lợi nhuận, Lộc pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó  chiết vào chai nhựa và đóng nắp thành phẩm.

Từ tháng 6.2025 đến khi bị phát hiện, Lê Thị Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả để tung ra thị trường.

