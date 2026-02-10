'Hoa hậu bolero' ra sao khi lấy chồng hơn 12 tuổi?

8 năm sau ngày đăng quang ngôi vị cao nhất của Duyên dáng bolero mùa đầu tiên, Trần Mỹ Ngọc không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu truyền hình như trước. Thay vào đó, ca sĩ quê Đà Lạt nay sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc gia đình, tận hưởng sự bình yên sau những biến động. Để có được hạnh phúc giản dị hôm nay, Trần Mỹ Ngọc đã phải đi qua một hành trình làm mẹ đầy thử thách.

'Hoa hậu bolero' Trần Mỹ Ngọc sau khi kết hôn

Nhan sắc rạng rỡ của giọng ca bolero Trần Mỹ Ngọc Ảnh: NVCC

Kết hôn với chồng doanh nhân hơn 12 tuổi sau nhiều năm quen biết, Trần Mỹ Ngọc không vội sinh con mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng và tập trung cho công việc. Sau đó, cô trải qua hành trình tìm con đầy vất vả. Trong vòng hai năm “thả bầu”, Trần Mỹ Ngọc trải qua ba lần mất con. 2 lần mang thai tự nhiên đều kết thúc sớm khi thai không phát triển, lần còn lại là một chuỗi ngày dài mệt mỏi với IVF, nhưng cũng thất bại.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi từng nghĩ con cái sẽ đến một cách tự nhiên, nhưng hai lần mất thai liên tiếp buộc tôi phải đối diện với nguyên nhân y khoa phía sau. Khi bác sĩ xác định vợ chồng tôi có nguy cơ tạo phôi lỗi nhiễm sắc thể, tôi lựa chọn IVF để giữ lấy cơ hội làm mẹ, dù hành trình ấy đầy áp lực và thử thách”.

Ở lần thực hiện IVF tiếp theo tại một bệnh viện quốc tế, Trần Mỹ Ngọc mới có được kết quả khả quan, tin vui đã đến sau nhiều nỗ lực của hai vợ chồng. Thế nhưng trong quá trình thai kỳ, “hoa hậu bolero” đối diện với một số vấn đề về sức khỏe. Do đó, nữ ca sĩ hạn chế tối đa việc di chuyển, dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trần Mỹ Ngọc bên con gái Ảnh: NVCC

Cuối năm 2024, Trần Mỹ Ngọc sinh con đầu lòng - bé Anna. Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, “hoa hậu bolero” tâm sự: “Khi con ra đời an toàn và nằm gọn trong vòng tay tôi, mọi ký ức về những lần hụt hẫng trước đó dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng khóc của con và sự hiện diện ấm áp của chồng cùng gia đình hai bên, tôi hiểu rằng hành trình gian nan vừa qua đã được đền đáp trọn vẹn”, giọng ca bolero kể.

Sau hành trình gian nan ấy, Trần Mỹ Ngọc bước vào cuộc sống làm mẹ với nhiều cảm xúc và niềm vui riêng. Chồng doanh nhân luôn hiện diện trong từng cột mốc quan trọng, là chỗ dựa lớn đối với nữ ca sĩ. Ngoài ra, gia đình hai bên cũng trở thành hậu phương vững chắc, luôn tôn trọng quyết định của nữ ca sĩ và người bạn đời trong việc nuôi dạy con.

“Từ khi chào đời, Anna khá khỏe và sinh hoạt rất đều đặn nên tôi đỡ áp lực hơn nhiều khi chăm con. Tôi quan niệm việc giáo dục cần bắt đầu sớm, trước hết là hình thành thói quen và cho bé làm quen dần với môi trường học tập. Tôi luôn quan niệm không sử dụng đòn roi hay lớn tiếng trước mặt con. Nếu bé quấy khóc, quan trọng nhất là giúp con học cách tự điều chỉnh cảm xúc ngay từ những năm đầu đời”, giọng ca 9X trải lòng.

Trần Mỹ Ngọc có tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân Ảnh: NVCC

Hiện tại, “hoa hậu bolero” đang mang bầu lần hai, chỉ chín tháng sau khi sinh con đầu lòng. Điều đặc biệt là lần mang thai này đến hoàn toàn tự nhiên. Chồng doanh nhân và gia đình đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua mọi thử thách. Trần Mỹ Ngọc cho biết điều khiến cô an tâm nhất là sự tin tưởng tuyệt đối từ chồng doanh nhân.

“Sau chặng đường dài hẹn hò và kết hôn, vợ chồng tôi vẫn giữ được sự nồng nàn như những ngày đầu, thể hiện qua những điều rất đời thường. Anh tin tưởng giao cho tôi quản lý tài sản, luôn chủ động chia sẻ việc nhà và không quên tạo bất ngờ cho vợ vào những dịp đặc biệt. Với tôi, đó không chỉ là sự yêu thương mà còn là điểm tựa để yên tâm làm mẹ và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật”, cô nói.

Ở thời điểm này, Trần Mỹ Ngọc không đặt ra quá nhiều kế hoạch lớn, ngoài việc giữ gìn sức khỏe, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Sau khi sinh con và ổn định cuộc sống gia đình, nữ ca sĩ dự kiến sẽ dần trở lại với âm nhạc một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Với cô, hạnh phúc không còn là đích đến xa xôi, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị, nơi gia đình, tình yêu và đam mê cùng song hành.