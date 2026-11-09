'Hoa hậu bolero' Trần Mỹ Ngọc giờ ra sao?

Nhìn lại con đường nghệ thuật, Trần Mỹ Ngọc cho biết bản thân từng có khoảng thời gian nỗ lực không ngừng để được công nhận. Khi chưa có danh hiệu, nữ ca sĩ luôn cố gắng chứng minh khả năng qua từng cơ hội. Đến khi nhìn lại những thành quả đã đạt được, Trần Mỹ Ngọc cảm thấy đó là một phần thanh xuân vô cùng ý nghĩa.

Mối duyên âm nhạc của 'hoa hậu bolero'

Cơ duyên đến với âm nhạc của Trần Mỹ Ngọc cũng bắt đầu khá tình cờ. Trong một lần trường cần chọn đại diện tham gia cuộc thi văn nghệ, “hoa hậu bolero” được thầy giáo giới thiệu dù bản thân chưa từng nghĩ mình hát hay. Không ngờ, nữ ca sĩ liên tiếp đạt giải nhất ở cấp thành phố và khu vực miền Nam, trước khi giành giải ba tại cuộc thi tiếng hát học sinh toàn quốc. Những thành tích đầu tiên ấy đã đưa Trần Mỹ Ngọc đến gần hơn với con đường ca hát.

Trần Mỹ Ngọc tham gia Ẩn số tỏa sáng, lên sóng ngày 11.11 trên THVL1 Ảnh: NSX

Được gia đình ủng hộ, nữ ca sĩ bắt đầu đi hát kiếm tiền từ năm lớp 9. Dù vừa học vừa làm, Trần Mỹ Ngọc vẫn cố gắng hoàn thành việc học và duy trì đam mê nghệ thuật. Trong suốt quá trình hoạt động, nữ ca sĩ cũng không ngừng thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau. Dù được khán giả biết đến qua dấu ấn ở dòng nhạc bolero, Trần Mỹ Ngọc không muốn giới hạn bản thân trong một màu sắc duy nhất.

Nữ ca sĩ ví mình như “con tắc kè hoa” khi tham gia các cuộc thi, bởi mỗi tập đều cố gắng xuất hiện với một hình ảnh và phong cách âm nhạc khác biệt. Việc thử nghiệm nhiều thể loại không chỉ giúp Trần Mỹ Ngọc khám phá khả năng của bản thân mà còn là cách để tìm hiểu thị hiếu và sự đón nhận của khán giả.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ có góc nhìn thực tế về việc theo đuổi nghệ thuật. Trần Mỹ Ngọc cho rằng đam mê là điều cần thiết nhưng người trẻ cũng phải chuẩn bị cho tương lai, đặc biệt là vấn đề tài chính. Từ trải nghiệm vừa ca hát vừa kinh doanh, nữ ca sĩ chia sẻ: “Phải có nhiều nghề trong tay để nuôi niềm đam mê”.

Theo Trần Mỹ Ngọc, không phải lúc nào công việc nghệ thuật cũng có thể bảo đảm nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, việc học tập và trang bị thêm một nghề nghiệp khác sẽ giúp người trẻ có nền tảng tài chính, từ đó tiếp tục đầu tư cho điều mình yêu thích mà không rơi vào tình trạng quá khó khăn. Với nữ ca sĩ, kinh doanh chính là công việc bổ trợ để Trần Mỹ Ngọc có thể duy trì niềm đam mê ca hát.

Nhan sắc rạng rỡ của "hoa hậu bolero" sau khi lập gia đình, sinh con Ảnh: NSX

Điều tiếc nuối của Trần Mỹ Ngọc

Một trong những bài học lớn nhất mà Trần Mỹ Ngọc nhận được sau nhiều năm tham gia các cuộc thi cũng là lời nhắc nhở bản thân không được dễ dàng bỏ cuộc. Nữ ca sĩ kể từng tham gia một cuộc thi và nghe thông tin mình có thể bị loại. Vì quá hụt hẫng, nữ ca sĩ không còn giữ được sự hào hứng, quyết tâm như ban đầu. Sau đó, Trần Mỹ Ngọc mới biết mình từng là một trong những nhân tố được ban giám khảo và ban tổ chức kỳ vọng, nhưng phần thể hiện ở vòng thi ấy lại chưa đủ thuyết phục.

Từ trải nghiệm đáng tiếc đó, nữ ca sĩ rút ra bài học: “Dù có như thế nào, mình cũng phải sống những giây phút thật đặc biệt trên sân khấu. Thể hiện hết mình, không bao giờ buông bỏ, dù đó là trường hợp tệ nhất xảy ra”.

Đó cũng là điều Trần Mỹ Ngọc mong muốn gửi gắm đến các thí sinh khi tham gia chương trình Ẩn số tỏa sáng. Theo cô, cơ hội được đứng trên sân khấu không phải lúc nào cũng đến lần thứ hai, vì vậy mỗi người cần nỗ lực hết sức, không ngừng làm mới bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc được thể hiện tài năng. Với nữ ca sĩ, một hành trình đáng nhớ không chỉ được quyết định bởi kết quả cuối cùng mà còn nằm ở cách mỗi người đã cố gắng và sống trọn vẹn với đam mê của mình.