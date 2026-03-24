Hoa hậu H'Hen Niê, Lương Thùy Linh trở thành khách mời đặc biệt của cúp AP Sports Club

Hôm 24.3, trận chung kết và lễ bế mạc giải quần vợt vô địch các câu lạc bộ quốc gia cúp AP Sports Club 2026 diễn ra tại cụm sân Infinity Academy (TP.HCM). Đây là giải đấu do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp cùng AP Sports Club tổ chức, quy tụ gần 100 tay vợt từ 20 đội trên toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên hệ thống giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia được tổ chức với quy mô bài bản, tạo sân chơi cho các câu lạc bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống quần vợt phong trào, thành tích cao tại Việt Nam.

Hoa H'Hen Niê và Lương Thùy Linh trao giải cho các đội tại lễ bế mạc Ảnh: BTC

Lễ bế mạc đặc biệt có sự góp mặt của 2 hoa hậu H'Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018 và Lương Thùy Linh – Top 12 Miss World 2019. Tại đây, bộ đôi người đẹp đã dành thời gian giao lưu, đồng thời cổ vũ các vận động viên tranh tài trong trận chung kết nội dung đồng đội nam.

"Được trực tiếp theo dõi các trận đấu tại giải, tôi cảm nhận rõ bầu không khí thi đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Dù mới chơi bộ môn này gần một năm, nhưng với tôi, đây là môn thể thao vừa mang lại niềm vui, vừa giúp mình giải tỏa căng thẳng và cân bằng tinh thần", hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ.

Kết quả giải quần vợt vô địch các câu lạc bộ quốc gia

Văn Phương - Khánh Duy của Quân đội 1 vượt qua Minh Đức - Thành Minh của AP Sports để vô địch nội dung đồng đội nam

Sau một tuần thi đấu hấp dẫn với nhiều trận đấu chất lượng chuyên môn cao, các đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và thể thao cao thượng.

Trong ngày 24.3, trận chung kết nội dung đồng đội nam diễn ra với màn tranh tài của đơn vị Quân đội 1 và câu lạc bộ AP Sports. Sau hơn 3 tiếng tranh tài sôi nổi, Quân đội 1 đã xuất sắc vượt qua đối thủ để lên ngôi vô địch. Hai đội đồng hạng ba thuộc về câu lạc bộ Hoàng Thành Trung và đơn vị TP.HCM 1.

Ở nội dung đồng đội nữ, đơn vị Quân đội xuất sắc giành chức vô địch, còn câu lạc bộ AP Sports xếp hạng nhì, đồng hạng ba là đơn vị TP.HCM 1 và đơn vị TP.HCM 2.

Trong khi đó, nội dung đồng đội nam – nữ chứng kiến chiến thắng thuyết phục của TP.HCM 1 để giành ngôi vô địch. Đơn vị Quân đội giành hạng nhì, còn vị trí hạng ba thuộc về câu lạc bộ AP Sports và TP.HCM 2.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác và câu lạc bộ trên cả nước mở rộng hệ thống thi đấu, tạo thêm nhiều cơ hội cọ xát và phát triển cho các vận động viên, góp phần nâng tầm quần vợt Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế



