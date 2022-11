Hoa hậu Khánh Vân, Thanh Hằng mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022

Với vị trí mở màn trong ngày đầu tiên của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022, nhà thiết kế (NTK) Hoàng Minh Hà “bắt tay” cùng thương hiệu Aquafina Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập (BST) Sương, đem đến góc nhìn phản chiếu ấn tượng và mới mẻ về những di sản văn hóa Việt Nam hữu hình lẫn vô hình...

Để khắc họa rõ nét vẻ đẹp Bắc bộ soi bóng ngàn năm, Quán quân Project Runway mùa đầu tiên - Hoàng Minh Hà sử dụng kỹ thuật dựng 3D kết hợp nghệ thuật thị giác. Hơn thế nữa, NTK Hoàng Minh Hà còn khéo léo cài cắm những nét đẹp di sản qua họa tiết hình Tháp Rùa, vịnh Hạ Long cùng ruộng bậc thang in nghiêng dòng nước trong từng trang phục. Bên cạnh đó, những nét đặc trưng trong trang phục truyền thống Bắc bộ như áo yếm, nón quai thao… được chắt lọc tinh tế, trở thành những thiết kế đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại. Tất cả đã tạo nên 39 thiết kế tỉ mỉ tôn vinh đường cong quyến rũ, uyển chuyển của người phụ nữ cũng như những nét đẹp trong văn hóa Bắc bộ sống mãi với thời gian.

Mở màn cho show diễn thời trang đầu tiên của đêm khai mạc, First Face Hoa hậu Khánh Vân nổi bật, quyến rũ như đóa hoa đào nở rộ trong sương sớm với đầm dạ hội đỏ xếp ly sóng nước và vòng cổ được lấy cảm hứng từ loài hoa đặc trưng Bắc bộ.

Kết màn một trong phần trình diễn của BST, Quán quân Supermodel Me Quỳnh Anh thể hiện phong thái dịu dàng với đầm corset được nhấn nhá bằng họa tiết giọt nước lạ mắt và đá lấp lánh.





Đặc biệt, trong trang phục ứng dụng triệt để những đường xếp nếp được lặp lại tạo thành hiệu ứng gợn sóng mềm mại và nón quai thao sáng tạo đầy tinh tế, Vedette Siêu mẫu Thanh Hằng hóa thân thành “nữ hoàng của nước” đầy quyền lực nhưng không kém phần dịu dàng khiến khán giả trầm trồ không ngớt.

Ngoài ra, BST còn có sự góp mặt của những cái tên nổi bật trong làng mẫu Việt như người mẫu Cao Ngân - Á quân chương trình Vietnam's Next Top Model 2014, người mẫu Nguyễn Hợp - Á quân Vietnam's Next Top Model 2015, Top 6 Vietnam's Next Top Model mùa All Stars 2017, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, người mẫu nhí Almira Bảo Hà...

Đến với chương trình năm nay, BST Sương của NTK Hoàng Minh Hà đã đem đến khúc giao thoa Á - Âu đầy mãn nhãn. Qua BST này, một lần nữa NTK Hoàng Minh Hà cho thấy danh hiệu Quán quân Project Runway là xứng đáng, cũng như khẳng định mạnh mẽ dấu ấn của mình trong làng thời trang Việt Nam.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 - Aquafina Vietnam International Fashion Week FW 2022 sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều màn trình diễn thời trang của 18 NTK, thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và ngoài nước từ ngày 24 - 27.11.2022 tại Cung Thể thao Quần ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).