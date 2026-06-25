Hoa hậu Mai Phương Thúy đáp trả

Thời gian qua, thông tin về khối tài sản của Mai Phương Thúy được nhiều người quan tâm. Một số khán giả ngưỡng mộ nàng hậu 8X khi có cuộc sống sung túc, giàu có ở tuổi 38. Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều, điển hình là một tài khoản bình luận: “Không có danh xưng hoa hậu thì giờ không biết cuộc đời có thành công và giàu có như hiện tại hay không? Danh tiếng mới có cơ hội chứ không thì cũng như bao người khác thôi. Muốn thành công thì cũng trầy trật hoặc không thể thành công”.

Phản hồi của Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy tiết lộ bản thân từng có ý định rời showbiz để thi vào ngân hàng làm việc thời điểm cô 20 tuổi Ảnh: NVCC

Trước lời nhận xét này, Mai Phương Thúy không ngại lên tiếng đáp trả. Cô bày tỏ quan điểm của mình, cho rằng nếu không có danh hiệu thì sẽ bắt đầu từ con số 0 và kiên trì với hành trình của mình. Cô viết: “Thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế. Mình cũng đỗ Ngoại thương rồi mà, vất vả đèn sách mình đã trải qua nên mình không ngại khổ đâu”.

Theo Mai Phương Thúy, bộ kỹ năng làm hoa hậu và làm việc trong lĩnh vực tài chính khác hẳn nhau. Người đẹp 8X cũng tiết lộ thêm về việc cô từng có ý định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc năm 2008, lúc bản thân mới 20 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm đó vì có quá nhiều dự án cộng đồng nên khối lượng công việc của cô khá nhiều.

“2010 - 2012 các hoa hậu cũng chưa cứng cáp hẳn vì họ mới đăng quang, nên mình mãi mới rút được, chứ không gian danh hiệu hoa hậu cho mình phát triển hết khả năng của bản thân không nhiều. Ít ra nếu mình không có danh hiệu thì bạn không dùng nó để nghi ngờ và phủ nhận mình được, lúc đấy bạn phải dùng chuyên môn mới được phép phán xét mình bạn nhé” cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Mai Phương Thúy hiện tại không còn hoạt động showbiz sôi nổi, thay vào đó cô tập trung cho công việc đầu tư và có cuộc sống kín tiếng Ảnh: NVCC

Cuối bài viết, khi chia sẻ về việc quyết định lên tiếng trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy thẳng thắn: “Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng”. Trao đổi với chúng tôi, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết bài đăng là quan điểm của cô về vụ việc.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, sau đó ghi tên mình vào top 17 Hoa hậu Thế giới. Dù sở hữu lợi thế về nhan sắc và chiều cao, song nàng hậu không hoạt động sôi nổi trong môi trường showbiz mà chọn lui về tập trung cho mảng đầu tư. Dù vậy, người đẹp 8X từng chia sẻ danh hiệu hoa hậu mở ra cho cô nhiều cơ hội trưởng thành và trải nghiệm đáng quý.

Ở hiện tại, cô đã chọn cách gác lại danh hiệu để cho chính mình khám phá cuộc sống bằng những góc nhìn mới. Mai Phương Thúy nói cô không suy nghĩ, đắn đo nhiều khi lựa chọn “hướng rẽ" sang lĩnh vực đầu tư. Người đẹp 8X tâm sự bản thân là người ham học hỏi và điều đó giống một đứa trẻ trong quầy bánh kẹo. Dù không còn hoạt động showbiz như trước nhưng tên tuổi của Mai Phương Thúy vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.