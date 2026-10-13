Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat gây tranh cãi

Tối 13.10, Hoa hậu Quỳnh Anh vừa có chia sẻ trên trang cá nhân sau hai ngày suy nghĩ về những ồn ào liên quan đến loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng. Người đẹp cho biết sự việc khiến cô nhìn nhận lại bản thân và nhận ra những điều cần nghiêm túc đối diện.

“Có những lời nói, khi nhìn lại, Quỳnh Anh nhận ra mình đã có thể diễn đạt khác đi, cẩn trọng hơn, tinh tế hơn và nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới”, cô viết.

Chia sẻ của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh sau ồn ào Ảnh: BTC/CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK NHÂN VẬT

Quỳnh Anh xin lỗi, cho biết sẽ điều chỉnh bản thân

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi đến những cá nhân có liên quan trong câu chuyện và vô tình bị ảnh hưởng, các cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình, đặc biệt là những khán giả luôn dành tình cảm và kỳ vọng cho cô.

Người đẹp nhìn nhận danh hiệu hoa hậu không khiến một người trở nên hoàn hảo hay không thể mắc sai sót. Tuy nhiên, danh hiệu này cũng đòi hỏi cô phải chú ý hơn đến lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, kể cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

“Quỳnh Anh không muốn biến lời xin lỗi này thành lời biện minh dài dòng, nhưng bằng sự chân thành của mình, có điều gì chưa đúng chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh”, cô chia sẻ.

Quỳnh Anh cũng bày tỏ mong muốn những vấn đề cần được hiểu đúng sẽ được nói rõ trên tinh thần tôn trọng tất cả những người liên quan. Theo người đẹp, trưởng thành không phải là học cách luôn làm hài lòng mọi người hay chỉ để công chúng nhìn thấy những mặt tốt đẹp, mà còn là biết nhìn nhận những thiếu sót của bản thân để thay đổi.

Khép lại bài viết, cô cho biết trân trọng những góp ý thiện chí và xem sự việc vừa qua là bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm trong hành trình phía trước. Người đẹp gửi lời cảm ơn những người đã lắng nghe và bao dung với mình.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh

Ảnh: BTC

Ồn ào bắt đầu khi những hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là từ một nhóm trò chuyện riêng có liên quan đến Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh và một số cá nhân khác lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung các đoạn hội thoại gây tranh luận vì bị cho là có những lời bàn luận thiếu thiện chí về một số người trong giới giải trí.

Trước đó, Trịnh Mỹ Anh cũng đăng tải lời xin lỗi, nhìn nhận lại những phát ngôn của mình trong các tin nhắn được lan truyền. Động thái của hai người đẹp thu hút sự chú ý, trong bối cảnh khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của các thí sinh sau cuộc thi.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết đã tiếp nhận phản hồi về vụ việc và phối hợp với các bên liên quan rà soát, xác minh thông tin để có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, trong khi Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1 tại chung kết diễn ra tối 2.10. Những chia sẻ mới nhất của Quỳnh Anh tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt là cách người đẹp nhìn nhận trách nhiệm cá nhân sau những ồn ào vừa qua.