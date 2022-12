Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ tuổi thơ từng bị quấy rối tình dục

Trong tập podcast thứ 5 của Thùy Tiên, cô chia sẻ một số tâm sự của khán giả về chủ đề Một ký ức thời thơ ấu mà bạn không thể quên? Ở đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu với những bạn trẻ có ba mẹ ly hôn từ sớm.

Dẫu đó là một kí ức buồn nhưng Thùy Tiên cũng hy vọng các bạn có thể bình tĩnh, vực dậy tinh thần và biến nỗi đau thành động lực để sống. "Ba mẹ ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Chính vì thế, tôi luôn có nỗi sợ rằng gia đình tiếp theo của mình sẽ đổ vỡ giống như gia đình của mình ngày xưa. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bản thân hay những ai có hoàn cảnh như vậy, hãy biến nỗi sợ thành động lực. Ai cũng sẽ có một kỷ niệm, quá khứ khó khăn nhưng hãy sống cho hiện tại và tương lai. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp", người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, Thùy Tiên còn nhận được lá thư của một bạn khán giả kể về chuyện bản thân bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Ngay sau đó, Thùy Tiên bất ngờ tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của vấn nạn này.

Hoa hậu Thùy Tiên kể: "Tôi từng trải qua câu chuyện tương tự và chưa lần nào tôi kể câu chuyện này trước truyền thông. Đây là lần đầu tiên tôi kể vì tôi hiểu một đứa con nít không hiểu thế nào là quấy rối tình dục, thời điểm đó cũng không ai dạy cho tôi như thế nào là bị xâm hại và quấy rối. Hồi xưa, tôi được 6 tuổi và học lớp 1, tôi đi học thêm tiếng Việt, lớp học của tôi ở trên lầu nên phải đi qua một chỗ hơi tối mới lên được. Ở chỗ tôi học có một người đàn ông rất già, tôi không nhớ đó là chồng hay anh trai của cô giáo nhưng mỗi lần gặp mình là hôn người, hôn tay chân và khen tôi đẹp gái quá, đó là những biểu hiện ban đầu. Thời điểm đó, tôi nghĩ đó là bình thường hay không biết đó là dấu hiệu đáng báo động. Tôi cũng không phải là đứa trẻ nói chuyện quá nhiều với gia đình".





Sau đó, khi kẻ xấu bắt đầu có những hành động quá giới hạn, Thùy Tiên đã phản kháng: "Hôm đó, tôi làm xong bài sớm và đi xuống tầng dưới sớm hơn. Ở đó, tự nhiên ông ấy kéo tôi vào phòng tối và bắt đầu có những hành động giữ chặt tay chân, sau đó, người đàn ông đó dùng miệng chạm vào miệng của tôi và có sử dụng lưỡi. Lúc đó, tôi bắt đầu sợ và vùng vẫy, may mắn tôi thoát kịp và nhà đã tới đón". Nàng hậu sinh năm 1998 cho biết thời đó dù không ý thức đó là hành vi quấy rối tình dục nhưng cô vẫn có sự tự vệ. Hơn thế nữa, cô quyết định chia sẻ câu chuyện với gia đình và nghỉ học.

"Tôi nói với gia đình là không đi học chỗ đó nữa, dù ban đầu tôi không nói lý do nhưng rồi tôi quyết định nói ra, may mắn gia đình tin tưởng và cho tôi ngưng học chỗ đó. Tôi may mắn khi chưa xảy ra chuyện gì khiến mình hối hận, ám ảnh cả đời nhưng nó thực sự không phải là một ký ức đẹp đẽ. Kết nối từ câu chuyện của tôi, tôi hiểu được rằng có những trẻ em không hiểu như thế nào là bị quấy rối hay xâm hại. Có những gia đình thờ ơ trong việc giáo dục giới tính hay có những bài học về giữ khoảng cách với người lạ nên dẫn đến hiện trạng như thế này".

Thông qua những tâm sự của mình, Hoa hậu Thùy Tiên hy vọng các gia đình quan tâm con cái nhiều hơn và cung cấp cho con những bài học về giáo dục giới tính để tránh trường hợp không may xảy ra.