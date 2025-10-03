'Hoa hậu' voi H’Tâu với đôi mắt biết nói chinh phục du khách Tây nguyên

Du khách bất ngờ bởi voi hiền lành, đáng yêu

Chúng tôi đến xã Liên Sơn (thuộc H.Lắk, Đắk Lắk cũ), nơi được biết đến là vùng có nhiều voi nhà của tỉnh Đắk Lắk, chỉ xếp sau "thủ phủ voi" Buôn Đôn, để nghe người M’nông kể về tính cách và nét riêng của từng cá thể voi. Trong căn nhà dài truyền thống, chị H'Huyn Sruk (31 tuổi) ngồi ghi chép lại những chuyến du khách nước ngoài đến vui chơi, gặp gỡ voi H'Tâu trong tháng 9.

Du khách nước ngoài thích thú trước sự thân thiện của voi nhà ở Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Chị H'Huyn Sruk chia sẻ, H'Tâu là con voi cái 47 tuổi của một gia đình họ hàng nhưng từ lâu đã trở thành "thủ lĩnh" trong mô hình du lịch thân thiện, gắn kết với thiên nhiên mà chị cùng gia đình xây dựng. Là con gái của một người thuần dưỡng voi, chị đã gắn bó với loài vật khổng lồ này từ thuở nhỏ.

“Ở H.Lắk (cũ), voi H'Tâu và voi cái Bắc Khăm đều nổi tiếng hiền lành. H'Tâu có ánh mắt dịu hiền, phần đầu mang dáng trái tim, làn da ngả đen đặc trưng, mịn màng hơn nhiều so với những con voi khác”, chị H'Huyn Sruk chia sẻ.

Theo chị H'Huyn Sruk, du khách đến đây, nhất là khách quốc tế, thường bất ngờ và xúc động khi lần đầu gặp H'Tâu. Họ không ngờ voi lại hiền lành, gần gũi và đáng yêu đến thế. Chứng kiến cảnh những con voi được thả tự do trong rừng rồi thong thả bước ra đón thức ăn từ tay người, nhiều du khách khá xúc động.

Du khách nước ngoài vui đùa cùng voi nhà H'Tâu ẢNH: HỮU TÚ

Thay vì cưỡi voi, du khách được tự tay cho voi ăn chuối, mía và chụp hình kỷ niệm. Khoảnh khắc H'Tâu lắc lư đầu, vẫy vòi tỏ vẻ thích thú khi thấy đồ ăn, hệt như đứa trẻ vui mừng vì được cho kẹo đã trở thành hình ảnh đáng nhớ của mô hình du lịch thân thiện. Sự kết nối đơn thuần đã khiến du khách cảm nhận được rằng "voi cũng giống như con người, giàu tình cảm".

Voi hiểu được tính cách con người

Chị H'Huyn Sruk bộc bạch, trong văn hóa Tây nguyên, voi nhà không chỉ là loài vật thiêng liêng mà còn vô cùng thông minh. Voi có thể cảm nhận lòng người, biết ai thương yêu, tử tế và ai giả dối, xấu xa. Giữa voi và quản tượng tồn tại một sợi dây gắn kết đặc biệt, như sự đồng điệu trong tâm hồn. Có những khi voi còn ở sâu trong rừng, nhưng chỉ người quản tượng mới linh cảm được lúc nào nó muốn trở về.

Voi cái H'Tâu được nhiều người đánh giá là "hoa hậu" voi ở H.Lắk (Đắk Lắk cũ) ẢNH: HỮU TÚ

Theo chị H'Huyn Sruk, hầu hết những người thuần voi đều "kiêng cữ" những điều không lành. Voi vốn chung thủy với cá thể mà nó thương mến và cũng rất tinh nhạy trong việc nhận ra con người tử tế hay gian dối. Nhiều khi du khách vào rừng, nếu voi cảm thấy điều gì đó không ổn, nó sẽ tránh xa, không lại gần.

Để thấu hiểu cảm xúc của voi, mỗi quản tượng luôn quan sát kỹ từng cử chỉ, từng bộ phận trên cơ thể. Với voi cái H'Tâu, ánh mắt chính là tấm gương phản chiếu tâm trạng. Khi vui, ánh nhìn toát lên sự hiền hậu, dễ mến; còn lúc tức giận, nó quay lưng bỏ đi, đôi mắt lập tức trở nên xa lạ, dửng dưng với con người.

Chị H'Huyn Sruk khoác lên mình bộ thổ cẩm truyền thống người M'nông, tạo dáng cùng "hoa hậu" voi H'Tâu ẢNH: HỮU TÚ

Với chị H'Huyn Sruk, voi như một thành viên trong gia đình. Voi cảm nhận rất rõ tình yêu thương của người chăm sóc và sẽ gần gũi, đáp lại bằng những cử chỉ ân cần như nhận hay tặng đồ ăn cho họ. Mỗi con voi đều có cá tính riêng, có con hiền lành, thân thiện, nhưng cũng có con khá hung dữ, chẳng cho người lạ lại gần.

"Hoa hậu" voi H'Tâu và chị H'Huyn Sruk đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Câu chuyện không chỉ dừng ở một mô hình du lịch độc đáo mà còn là lời nhắc nhở về tình yêu và sự tôn trọng dành cho thiên nhiên. Gia đình chị H'Huyn Sruk tin rằng, trong tương lai, du lịch voi thân thiện sẽ trở thành nhịp cầu để loài vật khổng lồ giàu tình cảm này được sống hạnh phúc, an toàn giữa đại ngàn Tây nguyên.