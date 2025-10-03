Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

'Hoa hậu' voi H’Tâu với đôi mắt biết nói chinh phục du khách Tây nguyên

Hữu Tú
Hữu Tú
03/10/2025 06:00 GMT+7

Với ánh mắt biết nói và tính cách hiền hậu, 'hoa hậu' voi H’Tâu ở Đắk Lắk khiến du khách trong và ngoài nước say lòng, trở thành biểu tượng của du lịch thân thiện Tây nguyên.

Du khách bất ngờ bởi voi hiền lành, đáng yêu

Chúng tôi đến xã Liên Sơn (thuộc H.Lắk, Đắk Lắk cũ), nơi được biết đến là vùng có nhiều voi nhà của tỉnh Đắk Lắk, chỉ xếp sau "thủ phủ voi" Buôn Đôn, để nghe người M’nông kể về tính cách và nét riêng của từng cá thể voi. Trong căn nhà dài truyền thống, chị H'Huyn Sruk (31 tuổi) ngồi ghi chép lại những chuyến du khách nước ngoài đến vui chơi, gặp gỡ voi H'Tâu trong tháng 9.

Voi nhà H’Tâu và đôi mắt ‘biết nói’ - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài thích thú trước sự thân thiện của voi nhà ở Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Chị H'Huyn Sruk chia sẻ, H'Tâu là con voi cái 47 tuổi của một gia đình họ hàng nhưng từ lâu đã trở thành "thủ lĩnh" trong mô hình du lịch thân thiện, gắn kết với thiên nhiên mà chị cùng gia đình xây dựng. Là con gái của một người thuần dưỡng voi, chị đã gắn bó với loài vật khổng lồ này từ thuở nhỏ.

“Ở H.Lắk (cũ), voi H'Tâu và voi cái Bắc Khăm đều nổi tiếng hiền lành. H'Tâu có ánh mắt dịu hiền, phần đầu mang dáng trái tim, làn da ngả đen đặc trưng, mịn màng hơn nhiều so với những con voi khác”, chị H'Huyn Sruk chia sẻ.

Theo chị H'Huyn Sruk, du khách đến đây, nhất là khách quốc tế, thường bất ngờ và xúc động khi lần đầu gặp H'Tâu. Họ không ngờ voi lại hiền lành, gần gũi và đáng yêu đến thế. Chứng kiến cảnh những con voi được thả tự do trong rừng rồi thong thả bước ra đón thức ăn từ tay người, nhiều du khách khá xúc động.

Voi nhà H’Tâu và đôi mắt ‘biết nói’ - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài vui đùa cùng voi nhà H'Tâu

ẢNH: HỮU TÚ

Thay vì cưỡi voi, du khách được tự tay cho voi ăn chuối, mía và chụp hình kỷ niệm. Khoảnh khắc H'Tâu lắc lư đầu, vẫy vòi tỏ vẻ thích thú khi thấy đồ ăn, hệt như đứa trẻ vui mừng vì được cho kẹo đã trở thành hình ảnh đáng nhớ của mô hình du lịch thân thiện. Sự kết nối đơn thuần đã khiến du khách cảm nhận được rằng "voi cũng giống như con người, giàu tình cảm".

Voi hiểu được tính cách con người

Chị H'Huyn Sruk bộc bạch, trong văn hóa Tây nguyên, voi nhà không chỉ là loài vật thiêng liêng mà còn vô cùng thông minh. Voi có thể cảm nhận lòng người, biết ai thương yêu, tử tế và ai giả dối, xấu xa. Giữa voi và quản tượng tồn tại một sợi dây gắn kết đặc biệt, như sự đồng điệu trong tâm hồn. Có những khi voi còn ở sâu trong rừng, nhưng chỉ người quản tượng mới linh cảm được lúc nào nó muốn trở về.

Voi nhà H’Tâu và đôi mắt ‘biết nói’ - Ảnh 3.

Voi cái H'Tâu được nhiều người đánh giá là "hoa hậu" voi ở H.Lắk (Đắk Lắk cũ)

ẢNH: HỮU TÚ

Theo chị H'Huyn Sruk, hầu hết những người thuần voi đều "kiêng cữ" những điều không lành. Voi vốn chung thủy với cá thể mà nó thương mến và cũng rất tinh nhạy trong việc nhận ra con người tử tế hay gian dối. Nhiều khi du khách vào rừng, nếu voi cảm thấy điều gì đó không ổn, nó sẽ tránh xa, không lại gần.

Để thấu hiểu cảm xúc của voi, mỗi quản tượng luôn quan sát kỹ từng cử chỉ, từng bộ phận trên cơ thể. Với voi cái H'Tâu, ánh mắt chính là tấm gương phản chiếu tâm trạng. Khi vui, ánh nhìn toát lên sự hiền hậu, dễ mến; còn lúc tức giận, nó quay lưng bỏ đi, đôi mắt lập tức trở nên xa lạ, dửng dưng với con người.

Voi nhà H’Tâu và đôi mắt ‘biết nói’ - Ảnh 4.

Chị H'Huyn Sruk khoác lên mình bộ thổ cẩm truyền thống người M'nông, tạo dáng cùng "hoa hậu" voi H'Tâu

ẢNH: HỮU TÚ

Với chị H'Huyn Sruk, voi như một thành viên trong gia đình. Voi cảm nhận rất rõ tình yêu thương của người chăm sóc và sẽ gần gũi, đáp lại bằng những cử chỉ ân cần như nhận hay tặng đồ ăn cho họ. Mỗi con voi đều có cá tính riêng, có con hiền lành, thân thiện, nhưng cũng có con khá hung dữ, chẳng cho người lạ lại gần.

"Hoa hậu" voi H'Tâu và chị H'Huyn Sruk đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Câu chuyện không chỉ dừng ở một mô hình du lịch độc đáo mà còn là lời nhắc nhở về tình yêu và sự tôn trọng dành cho thiên nhiên. Gia đình chị H'Huyn Sruk tin rằng, trong tương lai, du lịch voi thân thiện sẽ trở thành nhịp cầu để loài vật khổng lồ giàu tình cảm này được sống hạnh phúc, an toàn giữa đại ngàn Tây nguyên.

Tin liên quan

'Lão bà' voi Chuông 67 tuổi ở Thảo Cầm Viên: 40 năm gắn bó cùng quản tượng

'Lão bà' voi Chuông 67 tuổi ở Thảo Cầm Viên: 40 năm gắn bó cùng quản tượng

Ở tuổi 67, voi Chuông không chỉ là thành viên lớn tuổi nhất Thảo Cầm Viên Sài Gòn mà còn là biểu tượng gắn bó với du khách, đồng hành với quản tượng hơn 40 năm qua.

Cấp thiết bảo tồn voi: Buôn làng vắng bóng voi

Cấp thiết bảo tồn voi: Bảo tồn voi bài bản, phù hợp thực tế địa phương

Khám phá thêm chủ đề

voi nhà Quản tượng voi H'Tâu buôn đôn Đắk Lắk hoa hậu voi nhà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận