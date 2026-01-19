Hoa hồng nở trên non cao Púng Luông

Ở mảnh đất từng quanh năm đối mặt với đói nghèo, thiên nhiên khắc nghiệt, hoa hồng đã trở thành "chìa khóa" mở ra cánh cửa làm giàu, mang theo mùa xuân ấm no, bền vững cho vùng cao này.

Người dân xã Púng Luông thu hoạch hoa ẢNH: VĂN TUẤN

Hành trình đổi thay từ những luống hoa

Vạt nắng xuân vàng óng nhẹ nhàng trải xuống những triền núi trập trùng, len qua cánh rừng thông bạt ngàn nơi non cao Púng Luông (Lào Cai). Trong làn sương mỏng bảng lảng, hoa đào, hoa tớ dày của núi rừng đồng loạt bung nở, báo hiệu mùa xuân mới đã về trên từng bản làng của đồng bào Mông.

Giữa sắc xuân ấy, những vạt hoa hồng hồng thắm bất ngờ hiện ra, mềm mại trải dài trên sườn núi, mang theo hơi thở ấm no, trù phú cho mảnh đất từng lắm gian nan.

Xã Púng Luông có trên 75 ha hoa hồng được trồng tập trung, trở thành hướng đi mới đầy triển vọng trong hành trình giảm nghèo, làm giàu bền vững của người dân nơi đây ẢNH: VĂN TUẤN

Ít ai nghĩ rằng, nơi từng được xem là "vùng lõi nghèo" của miền núi Tây Bắc, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, nay lại trở thành "thủ phủ hoa hồng" của vùng cao. Từ đất khó, Púng Luông đã hình thành vùng trồng hoa hồng tập trung với trên 75 ha, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong hành trình giảm nghèo và làm giàu bền vững cho người dân.

Sau hơn 5 năm, chúng tôi trở lại Púng Luông - xã được sáp nhập từ Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Púng Luông và La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ). Sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện để địa phương bứt phá mạnh mẽ.

Nếu trước kia, Púng Luông được biết đến với ruộng bậc thang uốn lượn như những nấc thang lên trời, với khu du lịch Garrya Mù Cang Chải trong lành, mát mẻ và những con người chân chất, thì hôm nay, nơi đây còn níu chân du khách bởi những "rừng hoa hồng" nở rộ giữa non cao.

Hoa hồng không chỉ làm đẹp cảnh quan, tạo điểm nhấn cho du lịch mà còn mở ra sinh kế mới cho người dân. Mùa xuân này, gia đình anh Hờ A Lồng ở bản Nậm Khắt đón tết trong niềm vui đủ đầy. Có tiền mua xe máy, đầu tư chuồng trại chăn nuôi trâu bò, gia cầm… tất cả đều bắt đầu từ những luống hoa hồng.

"Trước đây đất khó lắm, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa, năng suất thấp. Từ khi có chủ trương đưa cây hoa vào trồng, gia đình tôi mạnh dạn chuyển 2 ha ruộng kém hiệu quả sang trồng hoa hồng. Giờ mỗi năm thu về trên 1 tỉ đồng, cuộc sống đổi khác hẳn", anh Lồng chia sẻ.

Niềm vui xuân cũng rộn ràng trong ngôi nhà của chị Lã Thị Huyền. Tết năm nay đủ đầy hơn với bánh chưng, bánh dày, thịt bò, quần áo mới cho con… Chị Huyền nói, tất cả đều nhờ liên kết trồng hoa với HTX Hoa hồng Nậm Khắt. Trên hơn 3,5 ha đất lúa trước kia thu nhập bấp bênh, từ năm 2019, gia đình chị cho HTX thuê đất và trực tiếp tham gia chăm sóc hoa.

"Có tiền thuê đất, lại có thêm thu nhập từ công chăm sóc, gia đình tôi thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn nhiều", chị Huyền xúc động.

Không chỉ anh Lồng, chị Huyền, hàng trăm hộ dân ở Púng Luông đều phấn khởi khi cánh đồng hoa hồng xuất hiện trên mảnh đất vùng cao mà trước đây họ chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ. Ông Giàng Tồng Su, Trưởng thôn Nậm Khắt, không giấu được niềm tự hào: "Hoa hồng đã nở trên non cao, quê hương mình đẹp hơn, giàu hơn và được nhiều người biết đến hơn".

Những người "gieo mầm" cho giấc mơ hoa

Anh Trần Văn Vĩ, Giám đốc HTX Hoa hồng Nậm Khắt, trao đổi kinh nghiệm về trồng hoa hồng cho các thành viên trong HTX ẢNH: VĂN TUẤN

Năm 2019, cùng với hành, tỏi, nghệ tây, rau mầm đá, nấm…, hoa hồng được đưa vào trồng thử nghiệm tại Púng Luông. Hai người đặt những viên gạch đầu tiên cho hướng đi này là anh Nguyễn Xuân Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và anh Trần Văn Vĩ, Giám đốc HTX Hoa hồng Nậm Khắt. Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây phù hợp, họ mang kinh nghiệm trồng hoa từ Mê Linh (Hà Nội) lên vùng cao thử sức.

Tháng 12.2019, HTX Hoa hồng Nậm Khắt được thành lập với hàng chục ha đất liên kết. Từ 15 ha hoa hồng, hoa cúc và 3 ha rau sạch ban đầu, đến nay HTX đã mở rộng lên khoảng 70 ha hoa hồng, doanh thu hằng năm đạt hàng chục tỉ đồng.

Con đường ấy không hề dễ dàng. Địa hình dốc, đất đai manh mún, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thường có băng giá. Nhưng bằng sự kiên trì, HTX đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thuê, liên kết đất. Người dân không phải canh tác lúa kém hiệu quả mà vẫn có thu nhập ổn định; đồng thời được thuê làm công chăm sóc hoa với mức 150.000 - 170.000 đồng/ngày.

So với trồng lúa, mỗi hecta hoa cho giá trị cao gấp hàng chục lần, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương.

Sự đồng thuận giữa doanh nghiệp, HTX và người dân đã làm nên thành công. Hoa hồng nở rộ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và diện mạo mới cho vùng cao Púng Luông. Ông Phạm Tiến Lâm, Chủ tịch UBND xã Púng Luông, cho biết: "Thời gian tới, xã tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, mở rộng liên kết với các HTX, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa và cây trồng phù hợp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân".

Mùa xuân đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Với Púng Luông, Xuân Bính Ngọ 2026 càng thêm rộn ràng khi những luống hoa hồng tiếp tục vào vụ, nở rộ giữa non cao. Hoa không chỉ khoe sắc với đất trời, mà còn là biểu tượng của khát vọng đổi thay, của niềm tin vào một tương lai no ấm, bền bỉ và đầy hy vọng cho đồng bào nơi đây.