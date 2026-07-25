Hoa khôi Việt tiết lộ cuộc sống sau biến cố, lên tiếng về tin đồn tình cảm

Dương Quỳnh Lisa và diễn viên Chí Dũng từng khiến nhiều người nghĩ họ là một đôi tình nhân bởi sự thân thiết, gắn bó suốt hơn 20 năm. Thế nhưng, giữa họ chưa bao giờ là một mối tình. Cả hai chọn ở bên nhau với tư cách những người tri kỷ - một mối quan hệ mà họ cho rằng đôi khi còn bền vững hơn tình yêu.

Dương Quỳnh Lisa nói về chuyện tình cảm

Mối duyên giữa Dương Quỳnh Lisa và Chí Dũng bắt đầu từ hơn hai thập niên trước, khi nam diễn viên trở về Việt Nam tham gia bộ phim truyền hình Về quê cưới vợ. Cùng thời điểm, người đẹp cũng bắt đầu bước chân vào showbiz khi tham gia cuộc thi Hoa khôi 18 thôn vườn trầu 2004 và giành giải cao nhất. Hai người gặp nhau trong một buổi chụp hình cho một tạp chí lúc bấy giờ.

Dương Quỳnh Lisa thân thiết bên người bạn thân là diễn viên Chí Dũng ẢNH: NVCC

Sau cuộc gặp ấy, Dương Quỳnh Lisa và Chí Dũng dần trở thành những người bạn thân thiết, vì có sự đồng điệu. Người đẹp từng thân thiết đến mức thường xuyên đến thăm gia đình nam diễn viên Về quê cưới vợ, ba mẹ Chí Dũng dần xem cô như con gái trong nhà.

Mỗi khi trở về Việt Nam, một trong những việc đầu tiên Dương Quỳnh Lisa muốn làm là gặp người bạn lâu năm. Cả hai có thể cùng uống cà phê, ăn vặt, trò chuyện về cuộc sống, kể về những câu chuyện vui buồn đã trải qua.

Từ những ngày còn trẻ, cùng nhau bước vào showbiz, đến khi mỗi người có một hành trình riêng, Dương Quỳnh Lisa và Chí Dũng vẫn giữ được sự gắn bó đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên lập gia đình, Dương Quỳnh Lisa chủ động hạn chế gặp bạn hơn mỗi khi trở về Việt Nam. Chia sẻ về lý do, người đẹp cho biết cô sợ sự thân thiết giữa hai người có thể khiến người khác hiểu lầm.

Cả hai giữ tình bạn thân thiết sau 20 năm ẢNH: NVCC

Dương Quỳnh Lisa chia sẻ cô không muốn bị nhìn nhận như một “tiểu tam” hay vô tình tạo ra những hiểu lầm không đáng có trong cuộc sống gia đình của người bạn thân thiết. Với cô, việc giữ khoảng cách vừa đủ cũng là một cách trân trọng tình bạn và gia đình của Chí Dũng. Cô cho rằng không phải mối quan hệ nào sâu sắc cũng nhất thiết phải gọi tên là tình yêu.

“Có những người bước vào cuộc đời nhau để đồng hành, lắng nghe và chứng kiến những thăng trầm của nhau, nhưng không cần phải trở thành một đôi”, người đẹp chia sẻ.

Sau đại dịch Covid-19, công việc kinh doanh của Dương Quỳnh Lisa tại Pháp từng gặp nhiều khó khăn. Các cửa hàng phải đóng cửa trong khi chi phí mặt bằng vẫn phải duy trì, khiến hoạt động kinh doanh của cô rơi vào giai đoạn khủng hoảng.

Trong một lần Dương Quỳnh Lisa trở về Việt Nam, cô và Chí Dũng cũng có dịp tái hợp trong bộ ảnh do Thái Nhàn thực hiện ẢNH: NVCC

Từng có lúc Dương Quỳnh Lisa gần như phải bắt đầu lại từ con số không. Không còn đội ngũ nhân viên, cô tự mình làm mọi việc, từ tiếp khách, thực hiện dịch vụ đến vận hành cơ sở làm đẹp. Bằng sự bền bỉ, người đẹp từng bước vực dậy công việc kinh doanh. Cửa hàng dần đông khách trở lại, cô trả hết các khoản nợ và tiếp tục mở rộng hoạt động, xây dựng thêm các cơ sở làm đẹp tại xứ người.

Ở tuổi hiện tại, Dương Quỳnh Lisa vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cô dành nhiều thời gian cho công việc, cuộc sống riêng và những mối quan hệ có ý nghĩa.

Trong khi đó, Chí Dũng sau thành công với vai cậu Ba trong Về quê cưới vợ tiếp tục tham gia nhiều bộ phim do công ty của nghệ sĩ Hoàng Mập sản xuất. Sau khi lập gia đình, anh dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Nam diễn viên hiện có một con gái và một con trai. Anh tạm gác lại một phần đam mê điện ảnh để cùng vợ chăm sóc các con.