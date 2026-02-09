Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Hoa lay ơn Đà Lạt hút hàng dịp Tết Bính Ngọ, giá tăng mạnh

Lâm Viên
Lâm Viên
09/02/2026 17:35 GMT+7

Thị trường hoa tết Đà Lạt bắt đầu sôi động khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Trong đó, hoa lay ơn khan hàng sau đợt lũ lụt lịch sử, khiến giá tăng mạnh; trong khi hoa lily, cát tường chậm nở do thời tiết lạnh kéo dài.

Ngày 9.2, thị trường hoa lay ơn tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bắt đầu nhộn nhịp. Theo UBND xã Hiệp Thạnh, vụ hoa năm nay toàn xã xuống giống khoảng 200 ha lay ơn nhưng gần 100 ha bị thiệt hại do lũ cuốn trôi hoặc ngập bùn, không kịp tái sản xuất cho vụ tết, khiến nguồn cung phục vụ thị trường tết chỉ đạt khoảng 60 – 65%.

Hoa lay ơn Đà Lạt hút hàng dịp Tết Bính Ngọ, giá tăng mạnh- Ảnh 1.

Người trồng hoa lay ơn phấn khởi vì giá tăng cao.

ẢNH: LÂM VIÊN

Nguồn cung giảm khiến giá lay ơn tăng hơn 10.000 đồng/chục so với năm trước. Hiện lay ơn loại 1 được các vựa thu mua với giá 30.000 – 35.000 đồng/chục, cá biệt có thời điểm lên đến 40.000 đồng/chục.

Ông Nguyễn Văn Tiến, thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh cho biết thêm, nhiều địa phương ở các tỉnh do lũ lụt lịch sử không kịp xuống giống lay ơn vụ tết, khiến thị trường càng hút hàng. Những ngày cận tết giá lay ơn sẽ tiếp tục tăng cao.

Hoa lay ơn Đà Lạt hút hàng dịp Tết Bính Ngọ, giá tăng mạnh- Ảnh 2.

Người dân xã Hiệp Thạnh đóng hoa lay ơn chuyển đi các tỉnh phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đó, hoa lily gặp khó do thời tiết lạnh kéo dài. Toàn khu vực Đà Lạt hiện có gần 200 ha lily, nguồn cung cơ bản được bảo đảm nhưng hoa nở chậm. Giá lily phổ biến từ 230.000 – 260.000 đồng/bó 5 cành; riêng lily kép cao cấp roselily, anouska (trắng) và mamuta (hồng/đỏ) có giá trên 350.000 đồng/bó 5 cành.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Tổ trưởng làng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly – Đà Lạt) cho biết: "Không chỉ hoa lily mà hoa cát tường cũng chậm nở. Nhà vườn dùng điện thắp sáng để "thúc", nhưng chỉ có khoảng hơn 70% diện tích Lily nở kịp tết. Nếu thời tiết tiếp tục lạnh, thị trường hoa tết có thể xảy ra tình trạng hút hàng đẩy giá hoa tăng những ngày cận Tết".

Tin liên quan

Đà Lạt phập phồng thị trường hoa tết

Đà Lạt phập phồng thị trường hoa tết

Chỉ còn 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng thị trường hoa tết ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn trầm lắng.

Khám phá thêm chủ đề

hoa lay ơn xã Hiệp Thạnh thị trường tết Làng hoa Vạn Thành Đà Lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận