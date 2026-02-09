Hoa lay ơn Đà Lạt hút hàng dịp Tết Bính Ngọ, giá tăng mạnh

Ngày 9.2, thị trường hoa lay ơn tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bắt đầu nhộn nhịp. Theo UBND xã Hiệp Thạnh, vụ hoa năm nay toàn xã xuống giống khoảng 200 ha lay ơn nhưng gần 100 ha bị thiệt hại do lũ cuốn trôi hoặc ngập bùn, không kịp tái sản xuất cho vụ tết, khiến nguồn cung phục vụ thị trường tết chỉ đạt khoảng 60 – 65%.

Người trồng hoa lay ơn phấn khởi vì giá tăng cao. ẢNH: LÂM VIÊN

Nguồn cung giảm khiến giá lay ơn tăng hơn 10.000 đồng/chục so với năm trước. Hiện lay ơn loại 1 được các vựa thu mua với giá 30.000 – 35.000 đồng/chục, cá biệt có thời điểm lên đến 40.000 đồng/chục.

Ông Nguyễn Văn Tiến, thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh cho biết thêm, nhiều địa phương ở các tỉnh do lũ lụt lịch sử không kịp xuống giống lay ơn vụ tết, khiến thị trường càng hút hàng. Những ngày cận tết giá lay ơn sẽ tiếp tục tăng cao.

Người dân xã Hiệp Thạnh đóng hoa lay ơn chuyển đi các tỉnh phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026. ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đó, hoa lily gặp khó do thời tiết lạnh kéo dài. Toàn khu vực Đà Lạt hiện có gần 200 ha lily, nguồn cung cơ bản được bảo đảm nhưng hoa nở chậm. Giá lily phổ biến từ 230.000 – 260.000 đồng/bó 5 cành; riêng lily kép cao cấp roselily, anouska (trắng) và mamuta (hồng/đỏ) có giá trên 350.000 đồng/bó 5 cành.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Tổ trưởng làng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly – Đà Lạt) cho biết: "Không chỉ hoa lily mà hoa cát tường cũng chậm nở. Nhà vườn dùng điện thắp sáng để "thúc", nhưng chỉ có khoảng hơn 70% diện tích Lily nở kịp tết. Nếu thời tiết tiếp tục lạnh, thị trường hoa tết có thể xảy ra tình trạng hút hàng đẩy giá hoa tăng những ngày cận Tết".