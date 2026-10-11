Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm... cùng hàng nghìn bạn trẻ hòa nhịp Đại nhạc hội thanh niên

Võ Hạ Trâm, Đông Hùng cùng dàn nghệ sĩ khuấy động sân khấu Đại nhạc hội thanh niên với màn trình diễn đầy năng lượng, thể hiện sự nhiệt huyết qua giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút Ảnh: Tuấn Minh

Tiết thu Hà Nội đã "tặng" sân khấu khấu ngoài trời tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 11.10 một bầu không khí vô cùng dễ chịu. Đêm Đại nhạc hội thanh niên với những giai điệu sôi nổi hùng tráng đã thổi bùng lên ngọn lửa thanh xuân nơi những khán giả đã và đang là những cán bộ Đoàn tiêu biểu qua các thế hệ trên cả nước. Diễn ra tại không gian phố đi bộ quanh hồ Gươm, chương trình cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô và cả khách du lịch nước ngoài.

Phần lễ mở đầu sự kiện đã diễn ra đầy trang trọng trong âm vang của những giai điệu giàu tính hiệu triệu, tỏa lan thông điệp "tri ân quá khứ, tôn trọng hòa bình, tự tin cất cánh" của tầng lớp thanh niên Việt Nam. Sân khấu sự kiện, qua bàn tay dàn dựng của đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, đã tái hiện sống động hành trình 70 năm thanh niên Việt Nam các thế hệ song hành cùng bao biến động, đổi thay của đất nước, thời cuộc.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, tái hiện tái hiện hành trình 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, từ những năm tháng kháng chiến đến khát vọng kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ Ảnh: T.L

Cùng với không khí tưng bừng trên những "công trường rộn tiếng ca" hay những "cô gái mở đường" hăng say "nối những con đường Tổ quốc yêu thương"..., sân khấu sự kiện cũng mở ra những khoảng lặng suy tư, xúc động với những trang nhật ký sáng ngời lý tưởng tuổi đôi mươi của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc...

Chương trình phần lễ do đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn phần sử thi; có sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Thủy, Bích Ngọc, Dương Đức, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Hải, nghệ sĩ nhí Hồ Trọng Tuấn Khanh, rapper Boc, hợp xướng ASP, vũ đoàn Hà Nội Trẻ và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Phần lời bình do NSND Lê Chức thể hiện, kịch bản và lời bình do TS Phạm Phương Oanh đảm nhiệm, giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Cao Xuân Dũng, biên đạo Mai Linh và Hải Trọng cùng các cộng sự.

Dàn nghệ sĩ thăng hoa cùng khán giả trong Đại nhạc hội thanh niên

Đại nhạc hội thanh niên tiếp nối phần lễ, được dàn dựng bởi đạo diễn Hoàng Công Cường - người sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm là tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện quy mô lớn như Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 2024, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất...

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Erik, Bảo Trâm, Hoàng Bách, Bùi Tuấn Ngọc, Hà Myo, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, nhóm Oplus...

Với chương trình lần này, anh lựa chọn ngôn ngữ sân khấu giàu năng lượng, trong đó màu đỏ của truyền thống gặp màu xanh của tuổi trẻ, âm nhạc dân gian đối thoại với rap, hip hop, pop và công nghệ sân khấu... "Ba chương Tôi yêu Tổ quốc tôi, Khát vọng thanh niên và Tổ quốc vươn mình được xây dựng như một hành trình trưởng thành: hiểu cội nguồn, nuôi dưỡng ước mơ và tìm thấy ý nghĩa của mình trong tương lai chung của đất nước", anh cho biết.

Mở đầu concert là tiết mục kết hợp hai ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác và Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, với phần biểu diễn của Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức và Nguyễn Trần Trung Quân Ảnh: T.L

Tiết mục Áo xanh gọi tương lai có sự góp mặt của Bảo Trâm, Đặng Kim Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc và Nguyễn Trần Trung Quân, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, năng động và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Ảnh: Tuấn Minh

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Thanh niên Việt, góp phần truyền tải tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước Ảnh: Tuấn Minh

Hành trình tuổi trẻ được bắt nguồn từ mạch nguồn mang tên Tình yêu Tổ quốc. Sân khấu đêm Đại nhạc hội thanh niên mở ra bừng sáng hai sắc màu: đỏ của truyền thống và xanh của tuổi trẻ với những nhạc phẩm tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, kết tinh từ lòng biết ơn và tự hào về mẹ Tổ quốc, thế hệ cha ông, truyền thống giữ nước và cội nguồn văn hóa: Tôi yêu Tổ quốc tôi, Thanh niên làm theo lời Bác, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Đường lên phía trước... qua các màn trình diễn sôi động và lôi cuốn của Nguyễn Trần Trung Quân, OPlus... hay trữ tình sâu lắng của Bảo Trâm với Giai điệu tự hào...

Các ca sĩ "nhí" Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim, Ali Thục Phương... với chất giọng trong trẻo cùng bản lĩnh sân khấu chững chạc cũng đã góp thêm vào bức chân dung tuổi trẻ những nét vẽ hồn nhiên tươi sáng với liên khúc Một trái tim một quê hương - Bay cao tiếng hát ước mơ Ảnh: Tuấn Minh

Hà Myo thắp sáng Khát vọng tuổi trẻ bằng cuộc trở về đầy ấn tượng với di sản văn hóa bằng Xẩm Hà Nội, Xẩm bốn mùa hoa Hà Nội - kết hợp duyên dáng giữa hát xẩm truyền thống và âm nhạc điện tử Ảnh: Tuấn Minh

Sự xuất hiện của bộ đôi "A50" Đông Hùng - Võ Hạ Trâm đã thực sự đốt cháy sân khấu Đại nhạc hội, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả, nhất là khi nữ ca sĩ bước xuống giao lưu cùng khán giả với Những trái tim Việt Nam (cùng Đông Hùng) và Việt Nam kiêu hãnh (cùng hợp xướng thiếu nhi)... Ảnh: Tuấn Minh

Trước sức lan tỏa của âm nhạc và những thông điệp tích cực đến từ đêm đại nhạc hội của tuổi trẻ, khán giả đã đứng lên hô vang: "Tôi yêu Việt Nam", "Thanh niên Việt Nam"... Ảnh: Tuấn Minh

Năng lượng tích cực cho tuổi trẻ không chỉ đến từ hành trang lý tưởng, cội nguồn truyền thống, mạch nguồn văn hóa... mà còn từ vẻ đẹp của tình yêu lứa đôi - đó là câu chuyện mà Erik muốn kể với các bản hit làm say lòng giới trẻ: Dịu dàng em đến, Dù cho tận thế... Bên cạnh đó, tiết mục Việt Nam tinh hoa, có sự kết hợp giữa Ali Thục Phương, Erik và hợp xướng thiếu nhi, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc Ảnh: Tuấn Minh

Hoàng Bách mang đến lời mời nồng nhiệt Welcome to Việt Nam cùng lời hiệu triệu Chung một mái nhà Việt Nam bằng tâm thế biết ơn và tự hào Ảnh: Tuấn Minh

Tiết mục gây xúc động nhất trong chương trình có lẽ phải kể đến sự xuất hiện của Đinh Viết Tường - chàng trai mắc hội chứng TICS giàu nghị lực, song ca cùng ca sĩ "nhí quốc dân" Ali Thục Phương trong ca khúc mang nguồn năng lượng dịu dàng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Khán giả đêm đại nhạc hội đã dành những tràng pháo tay vang dội cổ vũ chàng trai quả cảm lạc quan vừa vừa trở thành tân Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX Ảnh: Tuấn Minh

"Nếu không ngụp lặn trong vũng bùn, ta sẽ không biết những thứ đẹp đẽ như hoa sen vốn được mọc ra từ đó" - "bông hoa đẹp" Đinh Viết Tường chia sẻ với khán giả đêm nhạc triết lý sống mà anh coi đó là kim chỉ nam cho tuổi trẻ "dám sống, dám dấn thân" của mình Ảnh: Tuấn Minh

Nhóm OPlus mang đến ca khúc Việt Nam ta về đây, tạo nên phần kết nối tiếp tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Từ dấu mốc 70 năm hình thành và phát triển, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên, cùng chung niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm đóng góp vào hành trình xây dựng, phát triển đất nước Ảnh: Tuấn Minh

Hoà Minzy thêm lần nữa mang đến màn "mời trầu" quen thuộc của Bắc Bling nhưng chưa bao giờ khiến khán giả "hạ nhiệt", cùng màn song ca với Đông Hùng trong ca khúc Sẽ chiến thắng. Giọng ca nổi tiếng cũng vừa trúng cử Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX ẢNH: TUẤN MINH

Kéo dài hơn 2 tiếng, chương trình được dàn dựng theo hình thức nhạc cảnh sân khấu liên hoàn, vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc kỷ niệm thông thường. Từ "hoa lửa" đến "cánh chim" là sự trao truyền lý tưởng và trách nhiệm. Trong chiến tranh, thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc; trong hòa bình, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua học tập, lao động, tình nguyện, làm chủ công nghệ và gìn giữ văn hóa.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường bắt đầu từ những điều gần gũi với người trẻ: tiếng Việt, ký ức gia đình, tình yêu quê hương, tình bạn, một chuyến tình nguyện hay mong muốn làm được điều có ích… Đó là những điểm chạm giúp câu chuyện lịch sử bước vào đời sống hôm nay.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh, lời bình và ngôn ngữ sân khấu, chương trình tái hiện hành trình 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ hôm nay trong hành trình kế thừa truyền thống, phát huy tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và tiếp nối tinh thần cống hiến.



























