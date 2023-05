Họa sĩ Đặng Kim Long với cuộc gặp gỡ linh hoạt giữa sắc màu và kiến trúc

Cùng đón chờ những điều đặc biệt mà Peony & Iris Art Gallery và họa sĩ Đặng Kim Long dành riêng cho những người yêu mến nghệ thuật, bằng triển lãm Góc nhìn của người họa sĩ tài hoa. Triển lãm mới của ông sẽ khai mạc sáng ngày 6.5 tại Peony & Iris Art Gallery (25/74 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM) và diễn ra đến hết ngày 26.5.2023.

Bằng lăng kính của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, trải nghiệm, họa sĩ Đặng Kim Long mang đến triển lãm các tác phẩm tuyển chọn, thể hiện nhiều "góc nhìn" với những chủ đề khác nhau trong nghệ thuật cũng như chất liệu tranh

Triển lãm Góc nhìn như một chân trời mới mẻ vượt không gian, vượt thời gian về những giá trị nghệ thuật mà nghệ sĩ gạo cội gửi gắm, qua những tác phẩm chưa từng được công bố.

Chúng ta có thể bắt gặp những cảnh thân thương Việt Nam nhưng cũng có thể bắt gặp những quang cảnh kinh điển ở nước ngoài, hay hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đầy cuốn hút qua các góc nhìn đa chiều.

Họa sĩ Đặng Kim Long (sinh năm 1955) hiện là thành viên cấp cao của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Nam Úc. Mặc dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng với tài năng thiên bẩm và niềm đam mê hội họa đã dắt dẫn ông trở thành người họa sĩ, giáo viên chuẩn mực mang tới nhiều ảnh hưởng trong sự sáng tạo nghệ thuật mỹ thuật Việt.

Được biết, từ năm 2000, họa sĩ Đặng Kim Long tham gia ở nhiều triển lãm và hoạt động mỹ thuật một cách say mê. Hằng năm, ông tham gia nhiều trại sáng tác, các triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TP.HCM và triển lãm nhóm cùng bạn bè.

Giai đoạn từ năm 2015 - 2019, ông tổ chức vài triển lãm tại Úc và đạt được một số kết quả, tạo được tiếng vang như: Award of Merit cho hai tác phẩm Rainy Days và Wild & Free (2015), Award of Merit cho tác phẩm The Festive Season (2016), Highly Commended cho tác phẩm Adelaide Love (2017)...

Năm 2017, họa sĩ Đặng Kim Long vinh dự được công nhận là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Nam Úc. Cũng vào năm 2017, ông còn vinh dự nhận Diploma of Fellowship chính thức, được vinh danh là chuyên gia danh dự của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Nam Úc.

Tìm kiếm chất lượng sáng tạo và phát huy tối đa sự sáng tạo, họa sĩ Đặng Kim Long đã dành thời gian du ngoạn khắp thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau để tìm ra bản chất cuộc sống, xã hội, con người NVCC

Theo Tiến sĩ Mã Thanh Cao: "Cũng như bao nghệ sĩ khác, họa sĩ Đặng Kim Long đã nhiều lần băn khoăn về định hướng sáng tác của mình. Nhiều đêm, ông ngồi trước cọ, toan, màu... rồi cứ vẽ - xóa không biết bao nhiêu lần để rồi trong gia tài hôm nay có nhiều xu hướng khác nhau. Ông cũng là người trải nghiệm với nhiều chất liệu hội họa, từ sơn mài truyền thống đến sơn dầu, màu nước. Mỗi chất liệu ông đều cố gắng phát huy thế mạnh của nó để thể hiện cảnh sắc những nơi ông đã đi qua, con người mà ông đã gặp".

